200 Bin TL Altı Sıfır Araçlar Nelerdir? 2021 Kasım Ayı En Ucuz Sıfır Araçlar
Salgının en çok etkilenenlerinden olan otomobil sektörü kapanmaların ortadan kalkmasıyla yeniden yükselişe geçti. Özellikle yatırım yapmak isteyen kişilerin tercihi olan sıfır araçlar arasında uygun olanları sizin için listeledik. Peki, 200 Bin TL altı sıfır araçlar nelerdir? 2021 Kasım Ayı en ucuz sıfır araçlar nelerdir? İşte 2021 en ucuz sıfır araçlar hakkında detaylar...
Tüm dünyayı etkisi altında alan virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi de otomotiv sektörüydü. Zor zamanlar geçirdikten sonra kısıtlamaların ortadan kaldırılmasıyla çoğu kişi tekrar araba arayışına başladı. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasında 200 bin TL altı sıfır araçlar ve 2021 en ucuz sıfır araçlar yer alıyor. Nispeten daha uygun ve sıfır bir araç istiyorsanız 2021 yılı en ucuz sıfır araçlar listesi için haberimizi detaylıca inceleyebilirsiniz.
200 Bin TL Altı Sıfır Araç Listesi
Son zamanlarda yaşanan salgın sürecinin bitmesiyle çoğu kişi otomobil arayışına yöneldi. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasında 2021 Kasım ayı en ucuz sıfır araçlar ve 200 bin TL altı sıfır araçlar yer alıyor. Çoğu kişi sıfır araçları bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu sebeple en çok ilgi gören sektörler arasında otomobil sektörü de yer alıyor. Hem uygun fiyatlı hem de hiç kullanılmamış araç bulmak günümüzde giderek zorlaşıyor. Bu sebeple 200 bin TL altı sıfır araçlar için de pek fazla seçenek kalmadı. 200 bin TL altındaki 9 arabayı şu şekilde listeleyebiliriz;
Yeni Polo
1.0 80 PS Manuel Impression
Liste fiyatı 235.300 TL
1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247.500 TL
1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265.400 TL
Yeni Volkswagen Golf
1.0 lt TSI 110 PS Impression
Fiyat 255.200 TL
Yeni IBIZA
1.0 Evo 80 HP Style
Liste fiyatı: 215.000 TL
1.0 EcoTSI 110 HP DSG Style
Liste fiyatı 259.000 TL
SKODA
Scala 1.0 TSI 115 PS DSG Elite
Liste Fiyatı 266.400 TL
CITROEN
C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel
Fiyatı: 212.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 202.700 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel Bold
Fiyatı: 256.500 TL
Kampanyalı fiyatı: 246.200 TL
1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Shine
Fiyatı: 265.000 TL
Kampanyalı fiyatı: 259.200 TL
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik
Fiyatı 266.500 TL
Kampanyalı Fiyatı 265.000 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel
Fiyatı 241.000 TL
Kampanyalı fiyatı 235.500 TL
YENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 207 bin 700 TL
YENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 266 bin 500 TL
C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 235 bin 500 TL
C3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik - 266 bin 500 TL
YENİ CITROEN
C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel
Fiyatı: 266.500 TL
Lansmana özel fiyatı: 265.000 TL
DACİA
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
Fiyatı 227.000 TL
Yeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 227 bin TL
SANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 218 bin TL
Yeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 226 bin TL
Yeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 236 bin 900 TL
Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 263 bin TL
Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 259 bin 900 TL
FIAT
EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - 184 bin 900 TL
EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 253 bin 900 TL
EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 263 bin 900 TL
EGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 254 bin 900 TL
EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 197 bin 900 TL
EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255 bin 300 TL
EGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 245 bin 900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel - 242 bin 900 TL
Egea Station Wagon Street 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 253 bin 900 TL
Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 266 bin 900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 200 bin 900 TL
Yeni Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 242 bin 900 TL
Yeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 236 bin 900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli - 197 bin 900 TL
PANDA URBAN 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 208 bin 900 TL
PANDA URBAN 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 234.900 TL
500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli - 229 bin 900 TL
500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 247 bin 900 TL
500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 252 bin 900 TL
500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 320 bin 900 TL
HYUNDAİ
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - 176 bin 700 TL
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 187 bin 800 TL
Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 197 bin 900 TL
Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 217 bin 850 TL
Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 226 bin TL
Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 238 bin 100 TL
Yeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 240 bin 100 TL
Yeni i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 252 bin 500 TL
BAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) - 217 bin 900 TL
BAYON 1.4MPI Style AT (Benzinli) - 241 bin 900 TL
BAYON 1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 253 bin 750 TL
1.0T Style DCT (Benzinli) - 265 bin 350 TL
KIA
PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 194 bin 900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 197 bin 900 TL
Picanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 201 bin 900 TL
RIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 191 bin 900 TL
STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 221 bin 900 TL
Sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 266 bin 500 TL
NISSAN
Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia - 234 bin 600 TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Visia - 255 bin TL
Nissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 326 bin 100 TL
OPEL
Corsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP - 209 bin 900 TL
Corsa 1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 243 bin 900 TL
YENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - 263 bin 700 TL
TOYOTA
Yeni Corolla 1.5 Vision - 231 bin 200 TL
COROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 241 bin TL
COROLLA 1.5 Dream - 253 bin 100 TL
COROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 260 bin 500 TL
COROLLA 1.5 Flame - 255 bin 350 TL
COROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 264 bin 700 TL