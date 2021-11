200 Bin TL Altı Sıfır Araçlar Nelerdir? 2021 Kasım Ayı En Ucuz Sıfır Araçlar

200 Bin TL Altı Sıfır Araç Listesi

Tüm dünyayı etkisi altında alan virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi de otomotiv sektörüydü. Zor zamanlar geçirdikten sonra kısıtlamaların ortadan kaldırılmasıyla çoğu kişi tekrar araba arayışına başladı. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasındaveyer alıyor. Nispeten daha uygun ve sıfır bir araç istiyorsanız 2021 yılı en ucuz sıfır araçlar listesi için haberimizi detaylıca inceleyebilirsiniz.Son zamanlarda yaşanan salgın sürecinin bitmesiyle çoğu kişi otomobil arayışına yöneldi. Bu sebeple en çok araştırılan konular arasındaveyer alıyor. Çoğu kişi sıfır araçları bir yatırım aracı olarak görüyor. Bu sebeple en çok ilgi gören sektörler arasında otomobil sektörü de yer alıyor. Hem uygun fiyatlı hem de hiç kullanılmamış araç bulmak günümüzde giderek zorlaşıyor. Bu sebepleiçin de pek fazla seçenek kalmadı. 200 bin TL altındaki 9 arabayı şu şekilde listeleyebiliriz;1.0 80 PS Manuel ImpressionListe fiyatı 235.300 TL1.0 TSI 95 PS Manuel Life - 247.500 TL1.0 TSI 95 PS DSG Life - 265.400 TL1.0 lt TSI 110 PS ImpressionFiyat 255.200 TL1.0 Evo 80 HP StyleListe fiyatı: 215.000 TL1.0 EcoTSI 110 HP DSG StyleListe fiyatı 259.000 TLScala 1.0 TSI 115 PS DSG EliteListe Fiyatı 266.400 TLC3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri ManuelFiyatı: 212.500 TLKampanyalı fiyatı: 202.700 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - Feel BoldFiyatı: 256.500 TLKampanyalı fiyatı: 246.200 TL1.2 PureTech 110 HP - EAT6 - ShineFiyatı: 265.000 TLKampanyalı fiyatı: 259.200 TLC3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam OtomatikFiyatı 266.500 TLKampanyalı Fiyatı 265.000 TLC-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri ManuelFiyatı 241.000 TLKampanyalı fiyatı 235.500 TLYENİ C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel - 207 bin 700 TLYENİ CITROEN C4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri Manuel : 266 bin 500 TLC-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel - 235 bin 500 TLC3 AIRCROSS SUV Fell 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik - 266 bin 500 TLYENİ CITROENC4 Feel 1.2 PureTech 100 HP - 6 İleri ManuelFiyatı: 266.500 TLLansmana özel fiyatı: 265.000 TLYeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bgFiyatı 227.000 TLYeni Sandero Prestige 1.0 Turbo X-tronic 90 bg - 227 bin TLSANDERO STEPWAY Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg - 218 bin TLYeni Duster Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull - 226 bin TLYeni Duster Comfort ECO- G Turbo 100 bg 4x2 - 236 bin 900 TLYeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4x2 - 263 bin TLYeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg 4x4 - 259 bin 900 TLEGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli - 184 bin 900 TLEGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Easy Manuel Dizel - 253 bin 900 TLEGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 263 bin 900 TLEGEA SEDAN 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 254 bin 900 TLEGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli - 197 bin 900 TLEGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 255 bin 300 TLEGEA HATCHBACK 1.6 M.Jet 130 HP Lounge Manuel Dizel - 245 bin 900 TLEgea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel - 242 bin 900 TLEgea Station Wagon Street 1.6 M.Jet 130 HP Urban Manuel Dizel - 253 bin 900 TLEgea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Lounge Manuel Dizel - 266 bin 900 TLYeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Street - Manuel - Benzinli - 200 bin 900 TLYeni Egea Cross 1.3 M.Jet 95 HP Street Manuel Dizel - 242 bin 900 TLYeni Egea Cross 1.4 Fire 95 HP Lounge Manuel Benzinli - 236 bin 900 TLPANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli - 197 bin 900 TLPANDA URBAN 1.0 70 HP Cross Manuel Mild Hybrid- Benzinli - 208 bin 900 TLPANDA URBAN 0.9 85 HP Cross Plus 4x4 Manuel Benzin - 234.900 TL500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP Mild Hybrid-Benzinli - 229 bin 900 TL500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 247 bin 900 TL500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP Manuel Mild Hybrid-Benzinli - 252 bin 900 TL500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli - 320 bin 900 TLHyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) - 176 bin 700 TLHyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) - 187 bin 800 TLYeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli) - 197 bin 900 TLYeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Jump (Benzinli) - 217 bin 850 TLYeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style (Benzinli) - 226 bin TLYeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Style Plus (Benzinli) - 238 bin 100 TLYeni i20 1.4MPI 6 ileri Otomatik AT Elite (Benzinli) - 240 bin 100 TLYeni i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style (Benzinli) - 252 bin 500 TLBAYON 1.4MPI 6 MT Jump (Benzinli) - 217 bin 900 TLBAYON 1.4MPI Style AT (Benzinli) - 241 bin 900 TLBAYON 1.4MPI Elite AT (Benzinli) - 253 bin 750 TL1.0T Style DCT (Benzinli) - 265 bin 350 TLPICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin - Otomatik - 194 bin 900 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 197 bin 900 TLPicanto 1.0L 67 PS AMT Benzin Cool - 201 bin 900 TLRIO 1.2L 84 PS Manuel Benzin Cool - 191 bin 900 TLSTONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool - 221 bin 900 TLSportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS - 266 bin 500 TLNissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia - 234 bin 600 TLNissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Visia - 255 bin TLNissan Micra 1.0 IG-T 92 CVT Tekna - 326 bin 100 TLCorsa 1.2 Essential Benzinli MT-5 75 HP - 209 bin 900 TLCorsa 1.5 102 HP DİZEL MT6 EDITION - 243 bin 900 TLYENİ CROSSLAND 1.2 Benzinli MT-6 130 HP Edition - ESSENTIAL - 263 bin 700 TLYeni Corolla 1.5 Vision - 231 bin 200 TLCOROLLA 1.5 Vision Multidrive S - 241 bin TLCOROLLA 1.5 Dream - 253 bin 100 TLCOROLLA 1.5 Dream Multidrive S - 260 bin 500 TLCOROLLA 1.5 Flame - 255 bin 350 TLCOROLLA 1.5 Flame Multidrive S - 264 bin 700 TL