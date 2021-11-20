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TOKİ 2021 Konut Projeleri Ne Zaman Başlıyor? TOKİ 2021 Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?

TOKİ toplu konutları başvuru tarihi, koşulları ve detayları nedeniyle araştırma konusu oluyor. TOKİ sayesinde 18 ilde 1.707 konut alt ve orta gelir grubuna düşük fiyatlarla satılacak. Peki TOKİ 2021 Konut Projeleri Ne Zaman Başlıyor? TOKİ 2021 Konut Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte TOKİ konut projeleri...

Ekleme: 20.11.2021 - 12:37 Güncelleme: 20.11.2021 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
TOKİ 2021 Konut Projeleri Ne Zaman Başlıyor? TOKİ 2021 Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?
Son dakika haberleriyle TOKİ uygulamasına yönelik araştırmalar hız kazandı. Vatandaşların uygun fiyatlarla konut sahibi olabilmesi için tüm hızıyla çalışan ajans, 18 ilde 1.707 konut sattı. "2021'de TOKİ başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler, nasıl ve nereye başvurulacak?" sorusu bu noktada yanıt aranmaya başlandı. Kurallar dahilinde satış için başvuruda bulunacak vatandaşlar 10, 12, 15, 20, 25 ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay peşinatlarla konut sahibi olabilecekler. Peki TOKİ 2021 Konut Projeleri Ne Zaman Başlıyor? TOKİ 2021 Konut Başvurusu Nasıl Yapılır? Sizler için 2021 TOKİ konut projelerini sıraladık.

TOKİ 2021 Konut Projeleri Ne Zaman Başlıyor? TOKİ 2021 Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?


TOKİ 2021 Konut Başvurusu Nasıl Yapılır?


Vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olabilmesi için elinden geleni yapan TOKİ, 18 ilde 1.707 konut sattı. 240 ay vade seçeneği sunan konutların fiyatları 117.000 860 liradan başlıyor. Dün 15 ilin vatandaşlarına konut başvurusu yapmaya başladı. Kurallar dahilinde satış için başvuruda bulunacak vatandaşlar 10, 12, 15, 20, 25 ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay peşinatlarla konut sahibi olabilecekler. 10 Aralık'a kadar Halkbank ve Ziraat Bankası şubelerinden başvurular alınacak ancak tarihler her il için farklı olacak. Çekiliş tarihi 2 Aralık ile 21 Aralık arasında yapılacak.



TOKİ 2021 Konut Projesine Kimler Başvurabilir?


İkamet için başvuran vatandaşların en az 18 yaşında ve Türk vatandaşı olması gerekmektedir. Konut için başvuran adayların, eşleri ve vesayet altındaki çocukları Tapuda bağımsız ikamet kaydı bulunmamakta olup, kendileri, eşleri ve vesayet altındaki çocukları TOKİ'de daha önce konut satın almamışlardır. Ayrıca kişi, eş ve velayeti altındaki çocuklardan oluşan aile adına sadece bir başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.



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