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Mahkumlar için koronavirüs ev izni uzatılıyor! Üç formül gündemde...

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 5'inci Yargı Paketi kapsamında, Kovid 19 salgını nedeniyle geçen yıldan beri evlerinde bulunan yaklaşık 90 bin mahkumun süresinin uzatılması gündemde. Bunun için üç alternatif üzerinde duruluyor. Pakete, engelli milletvekillerinin "aşağılayıcı" diye itirazı üzerine yapılan bir düzenleme ile kekeme, tiki olanlara hakim ve savcılık yolu açılıyor.

Mahkumlar için koronavirüs ev izni uzatılıyor! Üç formül gündemde...
Ekleme: 20.11.2021 - 10:42 Güncelleme: 20.11.2021 - 10:42 / Editör: Ozge Selin
Mahkumlar için koronavirüs ev izni uzatılıyor! Üç formül gündemde...


TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 5'inci Yargı Paketi kapsamında, Kovid 19 salgını nedeniyle geçen yıldan beri evlerinde bulunan yaklaşık 90 bin mahkumun süresinin uzatılması gündemde. Bunun için üç alternatif üzerinde duruluyor. Pakete, engelli milletvekillerinin "aşağılayıcı" diye itirazı üzerine yapılan bir düzenleme ile kekeme, tiki olanlara hakim ve savcılık yolu açılıyor.


AVUKATLARA TEMYİZ YOLU

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 5'inci Yargı Paketine önergeler ile iki yeni madde eklendi. Bunlardan ilki avukatlar ile ilgili. Avukatlık Yasası'nda yapılan değişiklikle avukatların meslekleriyle ilgili işledikleri suçlar bakımından istinaf kanun yolunda kesinleşen kararlara temyiz yolu açılacak. Ancak 15 Temmuz 2020 tarihinden önce verilmiş kesin nitelikteki kararlar bakımından yeni hükümler uygulanmayacak. Düzenlemeye göre, cezası infaz edilmekte olan hükümlüler, bu madde hükümlerinden faydalandığı takdirde tutukluluğunun devam edip etmeyeceği hususunda hükmü veren ilk derece mahkemesince değerlendirme yapılacak.


KEKEMELER DE HAKİM VE SAVCI OLABİLECEK

Hakimler ve Savcılar Yasasına göre engellilerin yanı sıra "alışılmışlığın dışında çevrenin yadırgayacağı şekilde konuşma ve organlarının hareketini kontrol zorluğu çekmek gibi engeli bulunmamak" koşulu aranıyor. Bu kapsamda kekeme, tiki olanlar gibi vatandaşlar da hakim ve savcı olamıyor.

Engelli milletvekilleri, AK Parti gurubu ile temasa geçip bunun son derece aşağılayıcı bir hüküm olduğunu, yasa maddesinden çıkartılmasını istedi. Milletvekilleri, "Zaten engeli bulananlar hakim ve savcı olamıyor. Ama az da olsa konuşma zorluğu ya da tikler, hafif tikremeler gibi sıkıntı yaşayanların hakim ve savcı olmasına engel olunmamalı. Böyle bir ifadenin yasada yer alması da aşağılayıcı ve gayri demokratik" dediler.

Milletvekillerinin talebi haklı bulundu ve bir önerge hazırlandı. Komisyon aşamasında hayata geçirilmesi mümkün olmadı. Ancak Genel Kurul'da gündeme geldi ve tüm grupların desteği ile kabul edildi.

KORONAVİRÜS İZNİ

Kovid 19 salgını nedeniyle evlerine gönderilen mahkumların izinleri 30 Kasım'da sona erecek. Yaklaşık 90 bin kişiyi kapsayan iznin uzatılması gündeme geldi. Genel Kurul'da görüşülen yargı paketine bir ekleme yapılarak uzatmanın yapılması planlandı. Ancak önerge yetişmediği için paketin görüşmeleri de önümüzdeki haftaya kaldı.

AK Parti'nin yaptığı çalışma kapsamında üç alternatif bulunuyor. Bunlar şöyle:

*30 Mayıs 2022 tarihine kadar herkes için izinler uzatılsın.

*Bir sınırlama koyalım. Cezasının bitmesine 6 ay kalan uzatılsın, diğerleri cezaevine geri dönsün.

*Dışarıda oldukları süre içinde hiç suç işlemeyenlerin izinleri uzatılsın. Suç işleyenler cezaevine geri döndün.

Bu konusunda birkaç gün içinde bir karar verilecek ve önerge ile yargı paketine ekleme yapılacak.

Bu arada, 14 Nisan 2020 tarihinden itibaren, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ve denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderildi. Uygulama bu güne kadar pandemi sona ermediği için 9 kez uzatıldı.
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