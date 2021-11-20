  • USD: 11,03 - 11,05
  • EURO: 12,48 - 12,50
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Göz Kuruluğu Nedir? Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir? Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?

Göz kuruluğu zaman zaman herkesin yaşadığı bir sağlık sorunudur. Ancak günlük hayatı büyük oranda etkilediği için hızlı bir şekilde tedavi edilmelidir. Peki Göz Kuruluğu Nedir? Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir? Göz Kuruluğu Nasıl Geçer? İşte yanıtı...

Ekleme: 20.11.2021 - 14:51 Güncelleme: 20.11.2021 - 15:10 / Editör: Ozge Selin
Göz Kuruluğu Nedir? Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir? Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?
Gözlerimiz en değerli hazinemizdir. Gözlerimizin sağlıklı ve rahat olması için nemlendirilmeye ihtiyacı vardır. Göz kuruması, yanması, karıncalanması, yaşarması, göz yorgunluğu, kum saati ve göz ağrısı olması ve göz yüzeyinin yeterince nemlenmemesi durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu, günümüzde en yaygın göz problemlerinden biridir. ülkemin iklim koşulları ve iç Anadolu'da kuru hava, klima ve merkezi ısıtma gibi ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygın kullanımı ve kuru iç ortam havası göz kurumasının başlıca nedenleridir. Ayrıca bilgisayar, tablet ve cep telefonlarını kullanırken dikkatli çalışmak da ciddi bir kuru göz nedenidir. Peki Göz Kuruluğu Nedir? Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir? Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?

Göz Kuruluğu Neden Olur?


Göz kuruluğu, gözyaşlarımızın hızla buharlaşmasından kaynaklanır. Bunun nedeni yetersiz gözyaşı sıvısı veya gözyaşı sıvısının yeterli olmasına rağmen hızlı buharlaşması nedeniyle yetersiz göz hidrasyonudur. Buharlaşmanın etkisini azaltmak için çevresel faktörleri değiştirme fırsatımız var.

Göz Kuruluğu Nedir? Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir? Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?

Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir?


Gözlerde batma, yanma veya kaşıntı hissi
Göz çevresinde ya da içinde lifli mukus
Duman veya rüzgardan artan göz tahrişi
Göz yorgunluğu
Işığa duyarlılık
Göz kızarıklığı
Göz içinde bir şey varmış hissi
Zorlukla takılan kontakt lensler
Aşırı gözyaşı dönemleri
Bulanık görme, günün sonunda kötüleşme ya da belli bir süre odaklama sonrası

Göz Kuruluğuna Ne İyi Gelir?


Aslında, özellikle nemli iklimlerde deniz kenarında yaşayan kişilerde kuru göz belirtileri çok daha azdır, çünkü nemli havalarda gözyaşının buharlaşması yavaşlar. Bunun başlıca sebebi iklim şartlarından dolayı İç Anadolu'da havanın kuru olmasıdır.Isıtıcılar ve klimalar kapalı ortam ve arabalardaki havayı kuruturlar.Bunun için önlem almamız gerekiyor. Bu konuda alınabilecek pratik önlemler;

-Gözümüzü nemlendirmek, gözlerimizi korumak ve yüzey direncini sağlamak için salgılanan gözyaşı buharlaşarak yok olur. Buharlaşma nemli ortamda yavaşlar, kuru ortamda hızlanır. En iyi örnek Ankara'dadır.Evde birkaç saatte çamaşır kurutmak mümkün olsa da Karadeniz bölgesinde çamaşırları açık havada kurutmak uzun zaman alır. Havadaki nem ve nem gözlerimizin kurumasını önlemek için çok önemlidir. Özellikle klima, ısıtma, alışveriş merkezlerinde, ofis ortamlarında kuru hava ve uzun süre bilgisayarla çalışma Anadolu'nun karasal iklimi havanın çok kuru olmasına neden olur. Bu nedenle, gözlerin yüzeyi iyi nemlidir ve sağlık birçok koşula bağlıdır. Ancak yüzey kuru ve tahriş olduğunda gözlerimizde kum gibi karıncalanma hissedebiliriz.

Peki çevreyi nasıl besleyebiliriz? Isıtıcının üzerine yerleştirilen küçük su kabı yeterli değildir. Evde işimiz daha kolay olmalı. Büyük bir plaj havlusunu ıslatıp ısıtıcının üzerine koyarsanız veya soğuk buhar motorunu çalıştırırsanız ortamı çok etkili bir şekilde nemlendirebilirsiniz. Bu önlemler özellikle evde çalışmak için bilgisayarı kullandığınız odada ve TV izlediğiniz odada önemlidir. Bir ofis ortamında çalışmak daha zor olsa da, bir buhar makinesini, buhar yayan dekoratif bibloları veya basitçe bir kasırga içinde tekrar tekrar havaya su püskürtmek etkilidir.

Göz Kuruluğu Nedir? Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir? Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?

-Ortam havasını nemlendirmenin yanı sıra başka önlemler de alınabilir. Bunlar arasında bilgisayarın görüş hattının altında olması, böylece gözlerin daha az açılabilmesi, buharlaşma yüzeyinin azalması ve oturma yerinin direkt soğutma sisteminin hava çıkışı ile örtüşmemesi sayılabilir. Ayrıca arkadan gelen ışık gözümüzü daha az yorar.

-Gözlerimiz yorgun hissetmez ama kendimizi yorgun hissettiğimiz şey genellikle göz kuruluğudur. Bu nedenle özellikle dikkatli çalışma yapıldığında gazete kupürlerinin azalması göz kuruluğuna neden olur. Bunun olmasını önlemek için yukarıdaki önlemlere ek olarak sık sık göz kırpın ve ıslanarak dinlenebilmeleri için her yarım saatte bir kapatarak bir dakika kapalı tutun.

-Gözyaşlarının yağ tabakası da rahat ve sağlıklı gözler için çok önemlidir. Bu salgı kayganlık sağlar ve buharlaşmayı yavaşlatır. Omega 3 alımı sağlıklı yağ salgısı için çok önemlidir. Omega 3 içeren vitaminleri veya omega 3 içeren yiyecekleri (Kuzey Denizi somonu ve diğer yağlı balıklar gibi) yemek çok faydalıdır. Kirpik diplerinde bulunan bu yağ bezlerinin sağlığı oldukça önemlidir. Bu nedenle sağlıklı dişler için nasıl dişlerimizi fırçalıyorsak kirpik diplerine de özen göstermeliyiz.

-Kuru göz tedavisinin temel taşı suni gözyaşıdır. Pek çok farklı türü olmasına rağmen koruyucu içermeyen türün kullanılması önemlidir. Bu göz damlaları, gözleri bir ila iki saat ıslatır. Bu nedenle sık kullanımları çok önemlidir. Bu konuda doktorunuz doğru damla seçimini yapacaktır.


Bakan Koca duyurdu! İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 50 milyonu geçti
Bakan Dönmez'den doğal gaz paylaşımı: 650 bin metreküpe yükseldi
Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz'ın kirli sicili! İlk vukuatları bu değil: Spekülasyonlarla piyasaları karıştırma planı
Müslüme'nin ölümü Türkiye'yi derinden sarstı! Müslüme bebek son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan'dan 2023 mesajı
İngiliz arşivlerinde ortaya çıktı! Atatürk'ün hiç yayımlanmayan röportajı: Yeni Türkiye vurgusu...
Türkiye Yörük kızı Müslüme'ye ağladı! Şok ayrıntı ortaya çıktı: 40-45 yaşlarında bir kadın...
Erdoğan ile Sanchez arasındaki görüşme, Yunanistan'da yankılandı
Yunan Bakan Dendias'tan Türkiye açıklaması: Komşu bizi zorluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu’nu affetti: Açtığı 17 davayı geri çekti
İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın spekülasyonu boş çıktı: 'Resmi Gazete' yalanı ile ne amaçlandı?
Türkiye günlerce konuşmuştu! Onur Alp Eker'in otopsi raporunda çarpıcı detay...
İşte Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı
Mahkumlar için koronavirüs ev izni uzatılıyor! Üç formül gündemde...
İlham Aliyev ile Nikol Paşinyan Doğu Ortaklığı Zirvesi'nde buluşacak
Kripto para ölüme götürdü! Bursa'daki iki kardeşten kahreden haber
Didim'deki skandalından mağduru kadından şok ifade: 'İş başvurusuna gittiğim gün tecavüz ettiler'
MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
PKK yine sivilleri vurdu: Üç ölü 10 yaralı
Borsa İstanbul'dan bir rekor daha!
Ticaret Bakanlığı önlem alacak: Araç ithalatında önemli gelişme

Ticaret Bakanlığı önlem alacak: Araç ithalatında önemli gelişme

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

E-ticaret sitelerine yeni düzenleme: Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiriyor

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

SPK'dan 56 internet sitesi için kapatma kararı!

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

Instagram’a soruşturma açıldı: Çocuklar hedef alınıyor

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

İstanbul'un göbeğinde şoke eden anlar! Kocasına kızan kadın aracı paramparça etti!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!

Koronavirüs salgınında yeni iddia: Kimliği belli oldu!