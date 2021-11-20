Göz Kuruluğu Nedir? Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir? Göz Kuruluğu Nasıl Geçer?

Göz Kuruluğu Neden Olur?



Göz Kuruluğu Belirtileri Nelerdir?



Göz Kuruluğuna Ne İyi Gelir?



Gözlerimiz en değerli hazinemizdir. Gözlerimizin sağlıklı ve rahat olması için nemlendirilmeye ihtiyacı vardır., yanması, karıncalanması, yaşarması, göz yorgunluğu, kum saati ve göz ağrısı olması ve göz yüzeyinin yeterince nemlenmemesi durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Bu, günümüzde en yaygın göz problemlerinden biridir. ülkemin iklim koşulları ve iç Anadolu'da kuru hava, klima ve merkezi ısıtma gibi ısıtma ve soğutma sistemlerinin yaygın kullanımı ve kuru iç ortam havası göz kurumasının başlıca nedenleridir. Ayrıca bilgisayar, tablet ve cep telefonlarını kullanırken dikkatli çalışmak da ciddi bir kuru göz nedenidir. PekiGöz kuruluğu, gözyaşlarımızın hızla buharlaşmasından kaynaklanır. Bunun nedeni yetersiz gözyaşı sıvısı veya gözyaşı sıvısının yeterli olmasına rağmen hızlı buharlaşması nedeniyle yetersiz göz hidrasyonudur. Buharlaşmanın etkisini azaltmak için çevresel faktörleri değiştirme fırsatımız var.Gözlerde batma, yanma veya kaşıntı hissiGöz çevresinde ya da içinde lifli mukusDuman veya rüzgardan artan göz tahrişiGöz yorgunluğuIşığa duyarlılıkGöz kızarıklığıGöz içinde bir şey varmış hissiZorlukla takılan kontakt lenslerAşırı gözyaşı dönemleriBulanık görme, günün sonunda kötüleşme ya da belli bir süre odaklama sonrasıAslında, özellikle nemli iklimlerde deniz kenarında yaşayan kişilerde kuru göz belirtileri çok daha azdır, çünkü nemli havalarda gözyaşının buharlaşması yavaşlar. Bunun başlıca sebebi iklim şartlarından dolayı İç Anadolu'da havanın kuru olmasıdır.Isıtıcılar ve klimalar kapalı ortam ve arabalardaki havayı kuruturlar.Bunun için önlem almamız gerekiyor. Bu konuda alınabilecek pratik önlemler;-Gözümüzü nemlendirmek, gözlerimizi korumak ve yüzey direncini sağlamak için salgılanan gözyaşı buharlaşarak yok olur. Buharlaşma nemli ortamda yavaşlar, kuru ortamda hızlanır. En iyi örnek Ankara'dadır.Evde birkaç saatte çamaşır kurutmak mümkün olsa da Karadeniz bölgesinde çamaşırları açık havada kurutmak uzun zaman alır. Havadaki nem ve nem gözlerimizin kurumasını önlemek için çok önemlidir. Özellikle klima, ısıtma, alışveriş merkezlerinde, ofis ortamlarında kuru hava ve uzun süre bilgisayarla çalışma Anadolu'nun karasal iklimi havanın çok kuru olmasına neden olur. Bu nedenle, gözlerin yüzeyi iyi nemlidir ve sağlık birçok koşula bağlıdır. Ancak yüzey kuru ve tahriş olduğunda gözlerimizde kum gibi karıncalanma hissedebiliriz.Peki çevreyi nasıl besleyebiliriz? Isıtıcının üzerine yerleştirilen küçük su kabı yeterli değildir. Evde işimiz daha kolay olmalı. Büyük bir plaj havlusunu ıslatıp ısıtıcının üzerine koyarsanız veya soğuk buhar motorunu çalıştırırsanız ortamı çok etkili bir şekilde nemlendirebilirsiniz. Bu önlemler özellikle evde çalışmak için bilgisayarı kullandığınız odada ve TV izlediğiniz odada önemlidir. Bir ofis ortamında çalışmak daha zor olsa da, bir buhar makinesini, buhar yayan dekoratif bibloları veya basitçe bir kasırga içinde tekrar tekrar havaya su püskürtmek etkilidir.-Ortam havasını nemlendirmenin yanı sıra başka önlemler de alınabilir. Bunlar arasında bilgisayarın görüş hattının altında olması, böylece gözlerin daha az açılabilmesi, buharlaşma yüzeyinin azalması ve oturma yerinin direkt soğutma sisteminin hava çıkışı ile örtüşmemesi sayılabilir. Ayrıca arkadan gelen ışık gözümüzü daha az yorar.-Gözlerimiz yorgun hissetmez ama kendimizi yorgun hissettiğimiz şey genellikle göz kuruluğudur. Bu nedenle özellikle dikkatli çalışma yapıldığında gazete kupürlerinin azalması göz kuruluğuna neden olur. Bunun olmasını önlemek için yukarıdaki önlemlere ek olarak sık sık göz kırpın ve ıslanarak dinlenebilmeleri için her yarım saatte bir kapatarak bir dakika kapalı tutun.-Gözyaşlarının yağ tabakası da rahat ve sağlıklı gözler için çok önemlidir. Bu salgı kayganlık sağlar ve buharlaşmayı yavaşlatır. Omega 3 alımı sağlıklı yağ salgısı için çok önemlidir. Omega 3 içeren vitaminleri veya omega 3 içeren yiyecekleri (Kuzey Denizi somonu ve diğer yağlı balıklar gibi) yemek çok faydalıdır. Kirpik diplerinde bulunan bu yağ bezlerinin sağlığı oldukça önemlidir. Bu nedenle sağlıklı dişler için nasıl dişlerimizi fırçalıyorsak kirpik diplerine de özen göstermeliyiz.-Kuru göz tedavisinin temel taşı suni gözyaşıdır. Pek çok farklı türü olmasına rağmen koruyucu içermeyen türün kullanılması önemlidir. Bu göz damlaları, gözleri bir ila iki saat ıslatır. Bu nedenle sık kullanımları çok önemlidir. Bu konuda doktorunuz doğru damla seçimini yapacaktır.