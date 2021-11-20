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Bakan Dönmez'den doğal gaz paylaşımı: 650 bin metreküpe yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkali-2 kuyusuna ilişkin olarak önemli açıklamada bulundu. Bakan Dönmez "Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz." dedi.

Bakan Dönmez'den doğal gaz paylaşımı: 650 bin metreküpe yükseldi
Ekleme: 20.11.2021 - 17:18 Güncelleme: 20.11.2021 - 17:20 / Editör: Ozge Selin
Bakan Dönmez'den doğal gaz paylaşımı: 650 bin metreküpe yükseldi
Türkiye'nin denizlerdeki petrol ve Doğal Gaz aramaları son sürat devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez son gelişmelere ilişkin olarak önemli bir tweet paylaştı.

Bakan Dönmez yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:" 28 Temmuz 2021, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-2 & Rezervuar-3 testi başarıyla tamamlandı.20 Kasım 2021, Türkali-2 kuyusu Rezervuar-1 testi günlük 650 bin m3'e yükselen akışla devam ediyor. Karadeniz gazında 2023 hedefimiz açık ve net. Adım adım ilerliyoruz."
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Bakan Dönmez'den doğal gaz paylaşımı: 650 bin metreküpe yükseldi
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