Muğla’da bir çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Muğla'da 28 yaşındaki Özlem Fidan evinde ölü bulundu. Bir çocuk annesi kadının vücudunda darp ya da yaraya rastlanmadı.

Muğla Menteşe'nin Algı Mahallesi'nde yaşayan Özlem Fidan (28), yakınları tarafından evinde hareketsiz olarak bulundu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bir çocuk annesi Özlem Fidan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.SORUŞTURMA BAŞLATILDIVücudunda herhangi bir darp izinin bulunmayan Fidan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.