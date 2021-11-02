Kajunun Faydaları Nelerdir? Kaju Kaç Kalori?







Kajunun Faydaları Nelerdir?

Kaju kuruyemişler arasında bulunan en faydalı fıstık çeşitlerindendir. Kaju vitaminler ve folik asit, kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır açısından oldukça zengindir. Çiğ veya kavrulmuş olmasına ve tuz miktarına göre çeşitlere ayrılmaktadır.Özellikle çiğ kaju fıstığı veganların bir numaralı tercihi haline gelmiştir. Kaju fıstığı karbonhidrat ve yağ bakımından zengindir. Fakat buna rağmen sağlık için birçok fayda taşımaktadır.vesorusu bu sebeple oldukça merak edilmektedir.vegibi soruların cevabını yazımızın devamını okuyarak öğrenebilirsiniz.Kaju fıstığı aşırı tüketilmediği takdirde sağlıklı ve dengeli beslenme için büyük önem taşımaktadır. Kaju fıstığı içinde bulunan mineraller ve vitaminler açısından mükemmel bir atıştırmalıktır.Kilo vermek isteyen kişilere bu yemiş diyetisyenler tarafından önerilmektedir. Beyin gelişimine katkısı daarasında yer almaktadır.

Diğer kaju faydaları da şu şekilde sıralanabilir;

Kaju Nasıl Tüketilir?







Kaju Ne Kadar Tüketilmelidir?

Kaju Kaç Kaloridir?

- Kalp ve damar sağlığı riskini azaltarak fayda sağlamaktadır.- Kas ve sinir yapısını güçlendirmektedir. İçinde bulunan magnezyum sayesinde kan basıncını korur ve aynı zamanda şekeri dengelemeye yarar.- Kemik sağlığına iyi gelir. Kansızlığa karşı etkilidir.- Diyabet hastaları tarafından da rahatlıkla tüketilebilir. Hatta diyabet riskini azaltmakta büyük rol oynar.- Kanser hastalıklarına karşı koruma sağlar.-Safra kesesinde oluşabilecek problemlere karşı etkilidir.- İçindeki antioksidan sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.- İçinde bulunan çinko sayesinde anne karnındaki bebeğin büyümesini ve gelişmesini sağlar.Kaju genelde tek başına yenilen bir kuruyemiştir. Günün her saatinde istenilen öğünde tüketilebilir. Fakat bu konuda aşırı tüketiminden kaçınılması gerekmektedir.Çoğu zamanda da sebzelerde ve salatalarda tercih edilmektedir.Fırınlayarak kuru meyvelerle de atıştırabilirsiniz. Genellikle kilo vermek isteyenler fıstık ezmesi yapımında da kullanmaktadır. Süte ve soslara katılarak da kaju tüketilebilir.Özellikle kilo kontrolü sağlamak isteyenlersorusunu merak etmektedir. Günde 5-6 taneden fazla tüketilmemesi tavsiye edilmektedir. Aksi takdirde içindeki yağ oranı kilo alımına sebep olabilir.Aynı zamanda fıstık alerjisi olanlar mutlaka bir doktora danışarakı hakkında bilgi almalıdır.genelde alerjisi olan kişilerde meydana çıkan tepkilerdir. Normal bir kişide aşırıya kaçılmadığı sürece kajunun herhangi bir zararı bulunmamaktadır.Kaju içinde bulunan yağlar sebebiyle fazla tüketildiğinde tehlikeli bir hale gelmektedir. Kaju fıstığını dengeli ve düzenli bir şekilde tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Kaju kaç kalori sorusu bu sebeple oldukça merak edilmektedir. 1 avuç kaju yaklaşık 240 kaloriye denk gelmektedir. 1 adet kaju kalori değeri ise 24'tür.da oldukça merak edilen sorular arasındadır. Kalitesine göre farklılıklar gösteren90-100 lira arasında değişiklik göstermektedir.