Avokado Nasıl Saklanır?



Avokado Nasıl Seçilir?



Avokado Kaç Kalori?

Avokado sağlıklı ve dengeli beslenmek isteyen kişiler tarafından oldukça tercih edilen önemli bir meyvedir. Hem tok durmayı sağlamasıyla hem de sağlığa olan faydalarıyla oldukça popüler hale gelmiştir. İster kahvaltıda yumurtayla ister ara öğünde ekmekle tüketebileceğiniz avokado için birçok tarif bulunmaktadır.Avokado çabuk kararan bir yapıya sahip olması nedeniyle çoğu kişi avokado nasıl saklanır sorusunu merak etmektedir.ve avokado nasıl saklanır sorusu için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.Alınan avokadolar sert ve olgunlaşmamış durumdaysa rahatlıkla oda sıcaklığında saklamanız mümkün olacaktır. Avokadolar birbirine temas etmeyecek şekilde saklanırsa bozulmaları engellenecektir.Peçeteye sarılarak muhafaza edilmesi dış etkenlere maruz kalmaması açısından yararlı olacaktır.sorusu çabuk kararması sebebiyle çoğu kişi tarafından merak edilmektedir. Özellikle uzun süre bozulmadan durması isteniyorsa streç film ile kaplayarak buzdolabına kaldırabiliriz.Avokado olgunlaşmış bir haldeyse dilimlemeden buzdolabında uzun süre saklayabilirsiniz. Yine de avokadonun buzdolabında çok fazla bekletilmemesi önerilmektedir. Olgun avokado kesilirse çekirdekli kısım çekirdeğinden ayrılmadan saklanmalıdır.Avokado ilk dalından koptuğu anda çok sert bir durumdadır. Avokado yumuşama süresi çevresel faktörlere bağlı olarak oluşmaktadır. Kabuklar çok kalınsa 1 haftayı bulabilen avokado bekleme süresi normal bir kabuk yapısına sahipse 2-3 gün sürmektedir.sorusu da tam bu noktada devreye girmektedir. Avokado seçimi yaparken öncelikle ne zaman yiyeceğinizi belirlemeniz gerekmektedir. Avokado seçilirken avucumuzun içine alarak hafifçe sıkmamız gerekmektedir. Eğer parmaklar hafifçe içe göçüyorsa avokado yenilebilir durumdadır diyebiliriz. Oda sıcaklığında elmayla beraber koyarak bekletirseniz daha hızlı olgunlaşmasını sağlayabilirsiniz. Avokado buzlukta saklanır mı sorusu için buzlukta bütün bir şekilde saklanmamalıdır. Çünkü bu şekilde çözülmesi zor olacak ve içindeki lezzetini kaybedecektir. Avokadoyu püre haline getirerek içine limon sıkmamız gerekmektedir. Hava almayacak şekilde buzluğa yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde 6 ay boyunca kullanabilirsiniz.Avokado sağlıklı yağlar içeren mükemmel bir meyvedir. Besin değeri açısından çoğu diyetisyen tarafından önerilmektedir. Sindirimi de oldukça kolay olan buözellikle diyet yapanlar tarafından merak edilmektedir. Herhangi bir ara öğünde veya kahvaltıda kolayca tüketilebilen avokado yaklaşık 370 kaloridir.A, C, E ve K vitamini sayesinde tok kalmamızı sağlayarak zayıflamamıza yardımcı olmaktadır. Avokadoyu diyet yapanlar öğünlerde yarım porsiyon şeklinde tüketmelidir. Diğer yarısını saklayarak buzdolabına kaldırabilir veya akşam öğünü için salatalarınızda kullanabilirsiniz.