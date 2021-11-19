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Toki Başvuru Nasıl Yapılır? 2022 Toki Şartları Nelerdir? Toki Kurası Ne Zaman Yapılacak?

TOKİ tarafından yapılan açıklamayla beraber çoğu vatandaş TOKİ başvuruları hakkındaki detayları araştırmaya başladı. Evlerin 117 bin liradan satışa sunulacağı bilgisi TOKİ başvuru şartlarının gündem konusu haline gelmesine sebep oldu. Peki, TOKİ başvuru nasıl yapılır:? TOKİ şartları nelerdir? TOKİ kurası ne zaman? İşte merak edilenler...

Ekleme: 19.11.2021 - 12:39 Güncelleme: 19.11.2021 - 12:47 / Editör: Ozge Selin
Toki Başvuru Nasıl Yapılır? 2022 Toki Şartları Nelerdir? Toki Kurası Ne Zaman Yapılacak?
TOKİ başvuruları ev alma hayali olan birçok kişinin ilgiyle takip ettiği konulardandır. Dar ve orta gelire sahip olan vatandaşların ev sahibi olmasına yardımcı olan bu sistem için çoğu kişi başvuruda bulunmak istiyor. TOKİ başvurusu nereden yapılır ve TOKİ başvuru şartları nelerdir soruları oldukça merak ediliyor. Şimdilerde yeni evlerin yapılmasıyla Toki konut başvurusu ve toki konut satışı gündemde yer alan önemli konular arasındadır. Yaklaşık 1707 konut için kuralı satışı başlatan TOKİ bu evleri 117 bin 860 liradan başlayan fiyatlarla satacak.


TOKİ Başvuru Tarihi


Son zamanlarda TOKİ tarafından yapılan açıklamayla 1.707 yeni konutun satışa çıkarılacağı belirtilmişti. Dar ve orta gelirli kişilerin ev sahibi olmasını amaçlayan TOKİ başvuru tarihlerini de açıklamış bulunuyor. 13 ilde başlayan kuralı satışlarla beraber çoğu vatandaş TOKİ başvuru tarihi ve TOKİ başvuruları hakkında birçok araştırma yapıyor. Yüzde 10’dan 25’ e kadar peşinat seçeneği bulunuyor. Vade seçenekleri ise en az olmak üzere 96 ay ile 240 aya kadar çıkıyor. TOKİ başvuru tarihleri ise 10 Aralık’a kadar sürecek. TOKİ başvuru işlemlerinizi Halkbank ve Ziraatbank üzerinden 10 Aralık’a kadar gerçekleştirebilirsiniz.

Toki Başvuru Nasıl Yapılır?

TOKİ Başvuru Şartları


TOKİ başvuru şartları ev sahibi olmak isteyen kişilerin en merak ettiği konulardandır. Başvuru yapacaklar için gerekli olan ilk kural Türk vatandaşı olmalarıdır. Bunun dışında 18 yaşından büyük olmak ve kendisinde ve ailelerinde üzerinde ev tapuları bulunmaması gerekir. TOKİ’den de daha önce ev sahibi olanlar yeni ev başvurusu yapamazlar. Ayrıca tüm aileden sadece tek bir kişi başvuru yapmalıdır. www.toki.gov.tr adresinden TOKİ satışı ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.



TOKİ Konut Fiyatları ve TOKİ Konut Taksitleri


TOKİ konut fiyatları birçok ilde değişiklik gösteriyor. Afyonkarahisar’da Sandıklı'da satılan 12 konutun fiyatı 191 bin liradan başlayacak. 26 Kasım’a kadar başvuruların devam edeceği de belirtilenler arasında. Aksaray’da ise Ağaçören ilçesinde satılan 32 evin 176 bin liradan başlayacağı söyleniyor. Ankara Yenimahalle projesinde fiyatlar 211 bin liradan, Bitlis’te 171 bin liradan, Burdur’dan 165 bin liradan başlayacak. Bursa’daki fiyatlar ise 159 bin liradan başlıyor. Erzincan’da 148, Kırıkkale’de 158, Konya’da 117 bin liradan satışa sunulacak. Kütahya ve Malatya için ise fiyatlar sırasıyla 315bin ve 172 bin liradan başlıyor. Son olarak Sivas’ta 131 bin ,Yozgat’ta ise 158 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa girecek.


Toki Başvuru Nasıl Yapılır?


5 MİLYON VATANDAŞI EV SAHİBİ YAPTIK

TOKİ Başkanı Ömer Bulut bugüne kadar 5 milyon kişinin ev sahibi olmasına yardımcı olduklarını belirtti. Ayrıca bu açıklamanın ardından şu sözleri ekledi;
"81 il ve ilçelerimizde yatay mimari anlayışından ödün vermeksizin çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal konut projelerimiz ile piyasa koşullarında konut sahibi olamayan vatandaşlarımız, TOKİ güvencesinde sağlıklı ve nitelikli konutlara, az peşinat ve uzun vadelerle sahip olabiliyor" dedi. 50 ve 100 bin sosyal konut projelerinde inşaatların hızla devam ettiğinin altını çizen Bulut, "Bir taraftan da biten konutların teslimlerine başladık. Bu yıl içinde 68 bin 298 konutun ihalesini gerçekleştirdik. Yılsonuna kadar da yaklaşık 17 bin konutun ihalesini yapacağız. İlk 10 ayda da 51 bin 752 konutun satışı yapıldı"
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