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MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu. Koronavirüs salgınının seyri nedeniyle alındığı ifade edilen karar sonrası, valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.

MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
Ekleme: 19.11.2021 - 22:01 Güncelleme: 19.11.2021 - 22:02 / Editör: Ozge Selin
MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
Bakanlığa bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti.

Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.

SOSYAL ETKİNLİKLER İPTAL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.

Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.
MEB'den 'tören ve etkinlik' kararı: Tedbir amaçlı iptal edildi
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