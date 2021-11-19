Emekli Maaşı Ne Kadar? Emekli Maaşı Ne Kadar Alırım? Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?



Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?



Emekli Maaşı Ne Kadar Alırım?

Emekli Maaşı Hesaplama







Emekli Maaşı Ne Kadar?

Çalışan çoğu kişinin aklında hep bir emeklilik hayali bulunur. Bu sebeple çoğu kişivesorularını sorarak plan yaparlar. Herkesin en doğal hakkı olan emeklilik için birkaç şartın sağlanması gerekir. Bu sebeple uygun koşulları sağlayamayan kişilerin dinlenmek için biraz daha zamana ihtiyacı vardır. Fakat SGK'ya bağlı olarak çalışan kişiler yaş şartlarını sağlıyorlarsa ve prim gün ve sigortalılık sürecinde herhangi bir sorunları bulunmuyorsa rahatlıkla emekli olabilirler. Emekli olanların da aklındaki soru işaretleri bitmiyor. Emekli maaşlarına zam gelip gelmediği konuları da emeklilik hakkı kazanan kişilerin gündeminde yer alıyor.vesoruları bu sebeple her iki tarafında oldukça merak ettiği sorular arasında yer alıyor.Çoğu vatandaşsorusuna cevap arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan kişilerin emekli olmak için sigortalılık, prim gün sayısı ve yaş kriterini sağlaması gerekir. Tüm bu koşulların sağlanması sonucunda emekli olabilirsiniz. Emekli maaşını hesaplarken dikkat etmeniz gereken 4 madde bulunur. Sigorta primi gün sayısı, sigortalı bir şekilde çalışılan süre, sigorta başlangıcı ve emekli olunan ilk gün tarihi oldukça önemlidir.Emekli maaşı için akıllara takılan sorulardan biri isesorusudur. Bu sebeple emeklilik maaşını hesaplayarak hayatları için plan oluştururlar. Bağlı bulunan sigorta türüne göre e-Devlet üzerinden arama yaparak emekli maaşınızın ne kadar olacağını öğrenebilirsiniz. İnternet aracılığıyla e-Devlete girerek kimlik bilgileriniz ve şifrenizle oturum açmanız gerekir. Ardından arama kısmına “Emekli Olma Durum Sorgulama” yazarak ilgili sekmeye ulaşabilirsiniz. ‘Sigorta Kolu' yazan yerden seçiminizi yapın. ‘ Hizmete Başlama Tarihi' kısmından ilk sigortalı olduğunuz günü seçerek sorgula butonuna basın. Buradan emeklilik ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.Emekli maaşı hesaplamak için gerekli olan maddeleri belirtmiştik. Çoğu kişisorusunu sorduğu için birçok internet sitesinden emekli maaşınızı öğrenebilirsiniz. https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sitesine gerekli olan bilgileri girerek öğrenebilirsiniz. Eğer prim günü sayısı 3600'den az ise emekli aylığınız için gerekli olan bilgiye ulaşamazsınız.Emekli maaşı için gerekli açıklama Ağustos ayında yapıldı. 2022 ve 2023 yılı için toplam 28.62 artış yapılmıştı. 6 ayda bir zamların üzerine çıkan enflasyona göre farkın ekleneceği de belirtilmişti. Bu sebeple çoğu kişi sık sıksorusuna cevap arıyor. Emekli maaşlarının en az 1.775 lira olacağı belirtilirken en düşük memur emeklisi maaşı ise 3 bin 641 lira olacak.