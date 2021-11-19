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Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlayacak? Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Doğu Ekspresi seferleri ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Doğu Ekspresi Seferlerinin başlama tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bakan Karaismailoğlu Doğu Ekspresi seferleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Peki Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlayacak? Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? İşte Doğu Ekspresi seferleri başlama tarihi...

Ekleme: 19.11.2021 - 15:03 Güncelleme: 19.11.2021 - 15:33 / Editör: Ozge Selin
Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlayacak? Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?
Doğu Ekspresi seferleri vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyordu. Doğu Ekspresi seferleri başlama tarihi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırmızı Köprü ve Akçalar Köprü açılışında, Doğu Ekspresi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Doğu Ekspresi seferlerine pandemi nedeniyle ara verilmişti. Bakan Karaismailoğlu Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Peki Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlayacak? Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar? İşte Doğu Ekspresi seferleri başlama tarihi...

Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlayacak? Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlayacak?


Doğu Ekspresi seferleri, pandemi sürecinde durdurulmuştu. Pandemi koşullarında yeterli hijyen sağlanamayacağı için yolcuların hayatının riske atılmaması gerekiyordu. Ancak Bakan Karaismailoğlu'nun son açıklamalarında Doğu Ekspresi seferlerinin yeniden başlayacağını duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar 'Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlayacak?' sorularına yanıt aramaya başladı. Doğu Ekspresi seferleri Ankara'dan Kars istikametine ilk seferin 15 Aralık Çarşamba günü yapılacağı açıklandı. Kars'tan kalkacak ilk tren ise 17 Aralık Cuma günü sefere başlayacak. 

Doğu Ekspresi seferleri artık sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşacak. Seferler haftada iki kez karşılıklı olarak düzenlenecek. 

Doğu Ekspresi Seferleri Ne Zaman Başlayacak? Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Doğu Ekspresi Bilet Fiyatları Ne Kadar?


Yeniden başlayacak Doğu Ekspresi bilet fiyatları henüz belli değil. Ancak Doğu Ekspresi bilet fiyatları pandemi nedeniyle ara verilmeden önce bilet fiyatları 68 TL'den başlıyordu. Yeniden başlayan seferler sadece yataklı ve yemekli vagonlarla yapılacağı için fiyatlarda bir yenilik yapılması bekleniyor.

Doğu Ekspresi Yolculuğu Kaç Saat Sürüyor?


Doğu Ekspresi'nde toplam yolculuk süresi 25 saati buluyor. Tren Ankara Garı'ndan kalkıyor ve ertesi gün Kars Garı'nda duruyor. Trenin ara durakları ise Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum olarak biliniyor. 
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