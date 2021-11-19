ATA AÖF Ara Sınavları Ne Zaman 2021?



için geri sayım başladı. Bunun üzerine öğrenciler '?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta sonu yapılacak ATA AÖF vize sınavları üç oturumda yapılacak. Sınavlar için her derse 30 dakika verilecek. İşte...ATA AÖF Ara Sınav tarihleri 20-21 Kasım 2021 olarak açıklandı. Sınav üç oturumda yapılacak ve öğrencilere her oturum için 30 dakika verilecek. Sınav sonuçları açıklanırken dört yanlış cevap bir doğru cevabı da götürecek.