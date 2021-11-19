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ATA AÖF Ara Sınavları Ne Zaman 2021?

ATA AÖF okuyan öğrenciler sınavlar için geri sayıma başladı. Yakın zamanda yapılacak olan ATA AÖF ara sınavları yüz yüze olacak. Peki ATA AÖF Ara Sınavları Ne Zaman 2021? İşte 2021 ATA AÖF ara sınav tarihleri...

Ekleme: 19.11.2021 - 17:04 Güncelleme: 19.11.2021 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
ATA AÖF Ara Sınavları Ne Zaman 2021?
ATA AÖF vize sınavları için geri sayım başladı. Bunun üzerine öğrenciler 'ATA AÖF Ara Sınavları Ne Zaman 2021?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu hafta sonu yapılacak ATA AÖF vize sınavları üç oturumda yapılacak. Sınavlar için her derse 30 dakika verilecek. İşte ATA AÖF Ara Sınav tarihleri...

ATA AÖF Ara Sınavları Ne Zaman 2021?


ATA AÖF Ara Sınav tarihleri 20-21 Kasım 2021 olarak açıklandı. Sınav üç oturumda yapılacak ve öğrencilere her oturum için 30 dakika verilecek. Sınav sonuçları açıklanırken dört yanlış cevap bir doğru cevabı da götürecek.
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