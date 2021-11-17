Kahve Lekesi Nasıl Çıkar? Kahve Lekesi Nasıl Temizlenir
Bir anlık dikkatsizlik sonucunda kahve üstünüze veya herhangi bir yere dökülmüş olabilir. Fakat bu konuda endişelenmenize gerek yok. Kahve lekesi nasıl çıkar ve kurumuş kahve lekesi nasıl çıkar sorularına sizler için cevap verdik. Peki, kahve lekesi nasıl çıkar? Kurumuş kahve lekesi nasıl çıkar? Halıdan kahve lekesi nasıl çıkar? İşte merak edilenler...
Kahve döküldüğünde çıkarması oldukça güç lekelerden biri haline gelir. Bu sebeple kahve lekesi için anında müdahale etmek gerekir. Bu sebeple kahve lekesi nasıl çıkar ve kahve lekesi nasıl temizlenir sorusu çoğu kişi tarafından araştırılıyor. Kıyafetten kahve lekesi nasıl çıkar ve halıdan kahve lekesi nasıl çıkar soruları cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.
Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?
Kahve lekesi özellikle bekletildiği zaman oldukça inatçı lekelerden biri haline gelir. Kahve lekesi nasıl çıkar? Bu sebeple kahve lekesini çıkarmak için dökülen giysiyi hemen ters çevirerek sıvı deterjanla ovalayın. Bu şekilde kolaylıkla kahve lekesinden kurtulabilirsiniz. Kahve lekenizin iz bıraktığını ve geçmediğini düşünüyorsanız giysileri iyice çitiledikten sona ılık suda yarım saat bekletin. 20-30 dakika ılık suda bekleyen giysiniz kolaylıkla temizlenecektir.
Halıdan Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?
Halıya dökülen kahve çoğu kişinin oldukça endişelenmesine sebep olur. Halının tüylü yapısı kahve lekesini emerek çıkmasını daha da zorlaştırabileceğinden bu konuda endişelenmekte haklısınız. Kahve lekesi giysilere döküldüğünde kolaylıkça çıksa da halı üzerinde sizi zorlayabilir. Fakat vereceğimiz öneri sayesinde bu durumdan kurtulmak da mümkündür. Kahve lekesini halıdan çıkarmak için öncelikle pamuklu bir bez yardımıyla kahvenin fazla kısmını almak gereklidir. Ardından sirkeli su yardımıyla halıyı ovalamaya çalışın. Kahve lekesini halıdan çıkarmak için temiz bez yardımıyla sirkeyi temizlemeye çalışın. Halıdan kahve nasıl çıkar? Uyguladığınız bu yöntemi birkaç kez tekrar ederek kolaylıkla bu durumdan kurtulabilirsiniz.
Kurumuş Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?
Kuruyan kahve lekesini çıkarmak bazen oldukça zorlayıcı olabilir. Bu sebeple çoğu kişi kurumuş kahve lekesi nasıl çıkar sorusuna cevap arar. Ilık suya koyulan kurumuş kahve lekesi bulunan kıyafetimizi yarım saat boyunca bekletmemiz gerekir. Ardından yukarıda belirtilen yöntemlerden birini uygulamanız sonucunda kahve lekesi kolaylıkla çıkacaktır. Leke eğer çok intacıysa bu işlemlerin ardından makineye atıp 30-40 derecede yıkamanız da fayda sağlayabilir.
Kahve Lekesi Sodayla Çıkar Mı?
Sodayla kahve lekesi çıkarmak çok daha kolaydır. Kahve lekesi dökülen yerde sodayı 5 dakika bekletin. Soda bu konuda oldukça işinize yarayacaktır. Fakat bu noktada kahve lekesinin kurumamış olmasına dikkat etmeniz gerekir. Kahve lekesi sodayla çıkar mı sorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Evinizde yukarıdaki yöntemler için gerekli malzemeler bulunmuyorsa sodayla çıkarma işlemini deneyebilirsiniz.
Limonlu Suyla Kahve Lekesi Çıkarma Yöntemi
Limonlu suyla kahve lekesi çıkarmak için bir su bardağı suya yarım limon ekleyin. Temiz bezi ıslatarak lekeli bölgeyi çitileyin İnatçı kahve lekesinden bu sayede kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Eğer lekenizin inatçı olduğunu düşünüyorsanız limon miktarını arttırabilirsiniz. Limonun içindeki asidik yapı lekenin çıkarılmasında size yardımcı olacaktır.
Sütlü Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?
Bir deterjan yardımıyla kolayca sütlü kahve lekesinden kurtulabilirsiniz. Bir anlık dikkatsizlik sonucunda çoğu kişinin başına bu durum gelebilir. Sütlü kahve lekesi nasıl çıkar sorusu da bu sebeple oldukça merak edilir. Sütlü kahve lekesi halı üzerindeyse bulaşık süngeri bu noktada size yardımcı olacaktır. Islattığınız deterjanlı süngeri ilgili bölgeye ovalayarak sürün. Ardından sütlü kahve lekesinden eser kalmadığını fark edeceksiniz.