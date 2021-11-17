Kahve Lekesi Nasıl Çıkar? Kahve Lekesi Nasıl Temizlenir



Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?





Halıdan Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Kurumuş Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?



Kahve Lekesi Sodayla Çıkar Mı?

Limonlu Suyla Kahve Lekesi Çıkarma Yöntemi







Sütlü Kahve Lekesi Nasıl Çıkar?

Kahve döküldüğünde çıkarması oldukça güç lekelerden biri haline gelir. Bu sebeple kahve lekesi için anında müdahale etmek gerekir. Bu sebeplevesorusu çoğu kişi tarafından araştırılıyor. Kıyafettenvesoruları cevap için haberimizi daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Kahve lekesi özellikle bekletildiği zaman oldukça inatçı lekelerden biri haline gelir.Bu sebeple kahve lekesini çıkarmak için dökülen giysiyi hemen ters çevirerek sıvı deterjanla ovalayın. Bu şekilde kolaylıkla kahve lekesinden kurtulabilirsiniz. Kahve lekenizin iz bıraktığını ve geçmediğini düşünüyorsanız giysileri iyice çitiledikten sona ılık suda yarım saat bekletin. 20-30 dakika ılık suda bekleyen giysiniz kolaylıkla temizlenecektir.Halıya dökülen kahve çoğu kişinin oldukça endişelenmesine sebep olur. Halının tüylü yapısı kahve lekesini emerek çıkmasını daha da zorlaştırabileceğinden bu konuda endişelenmekte haklısınız. Kahve lekesi giysilere döküldüğünde kolaylıkça çıksa da halı üzerinde sizi zorlayabilir. Fakat vereceğimiz öneri sayesinde bu durumdan kurtulmak da mümkündür. Kahve lekesini halıdan çıkarmak için öncelikle pamuklu bir bez yardımıyla kahvenin fazla kısmını almak gereklidir. Ardından sirkeli su yardımıyla halıyı ovalamaya çalışın. Kahve lekesini halıdan çıkarmak için temiz bez yardımıyla sirkeyi temizlemeye çalışınUyguladığınız bu yöntemi birkaç kez tekrar ederek kolaylıkla bu durumdan kurtulabilirsiniz.Kuruyan kahve lekesini çıkarmak bazen oldukça zorlayıcı olabilir. Bu sebeple çoğu kişisorusuna cevap arar. Ilık suya koyulan kurumuş kahve lekesi bulunan kıyafetimizi yarım saat boyunca bekletmemiz gerekir. Ardından yukarıda belirtilen yöntemlerden birini uygulamanız sonucunda kahve lekesi kolaylıkla çıkacaktır. Leke eğer çok intacıysa bu işlemlerin ardından makineye atıp 30-40 derecede yıkamanız da fayda sağlayabilir.Sodayla kahve lekesi çıkarmak çok daha kolaydır. Kahve lekesi dökülen yerde sodayı 5 dakika bekletin. Soda bu konuda oldukça işinize yarayacaktır. Fakat bu noktada kahve lekesinin kurumamış olmasına dikkat etmeniz gerekir.ı sorusu bu sebeple oldukça merak ediliyor. Evinizde yukarıdaki yöntemler için gerekli malzemeler bulunmuyorsa sodayla çıkarma işlemini deneyebilirsiniz.Limonlu suyla kahve lekesi çıkarmak için bir su bardağı suya yarım limon ekleyin. Temiz bezi ıslatarak lekeli bölgeyi çitileyin İnatçı kahve lekesinden bu sayede kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Eğer lekenizin inatçı olduğunu düşünüyorsanız limon miktarını arttırabilirsiniz. Limonun içindeki asidik yapı lekenin çıkarılmasında size yardımcı olacaktır.Bir deterjan yardımıyla kolayca sütlü kahve lekesinden kurtulabilirsiniz. Bir anlık dikkatsizlik sonucunda çoğu kişinin başına bu durum gelebilir.sorusu da bu sebeple oldukça merak edilir. Sütlü kahve lekesi halı üzerindeyse bulaşık süngeri bu noktada size yardımcı olacaktır. Islattığınız deterjanlı süngeri ilgili bölgeye ovalayarak sürün. Ardından sütlü kahve lekesinden eser kalmadığını fark edeceksiniz.