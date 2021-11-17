99 Depremi Ne Zaman Oldu? 12 Kasım 1999 Depremi Şiddeti

12 Kasım 1999 Düzce Depremi Ne Zaman Oldu?

Deprem Nasıl Oluşur?

Deprem Sırasında Ne Yapılmalı?



Bugün akşam saatlerinde Düzce'de meydana gelen depremin ardından çoğu kişi 12 Kasım 199'da meydana gelen Düzce depremini hatırladı. Bu sebepleveoldukça araştırılmaya başlandı. Bugün yaşanan depremden sonra 22 sene önce yine Düzce'de meydana gelen deprem birçok mal ve can kaybına sebep olmuştu. Bugün yaşanan depremin 5,3 şiddetinde olması vatandaşları endişelendirse herhangi bir can kaybına yol açmadı.vesorularına cevap almak için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Bugün akşam saatlerinde yaşanan sarsıntının ardından çoğu kişivesorularına cevap aramaya başladı. 12 Kasım'da Düzce'de meydana gelen deprem 7, büyüklüğündeydi. Saat 18.57'de 30 saniye kadar sürerek 710 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan depremde 2679 kişi de yaralanmıştı. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan bu deprem 17 Ağustos'taki depremin ardından çoğu kişinin ikinci kez aynı duyguları yaşamasına neden oldu. Üç ay içerisinde iki depremle Düzce halkı oldukça kötü bir şekilde zarar gördü. 22 yılın ardından tekrar bir deprem yaşanması da çoğu kişinin endişelenmesine neden oldu. Arada geçen sürede çoğu kişinin deprem için eğitim alınması sağlandı ve gerekli tedbirler uygulandı. Düzce geçmişte depremlerin meydana geldiği zamanda Bolu'ya bağlı olan bir ilçeydi. 9 Aralık 199 tarihinde ise İl olarak Bolu'dan ayrıldı.Deprem yerkabuğunda bulunan fayların kırılmasıyla ortaya çıkar. Levhaların hareket etmesiyle yerkabuğunda herhangi bir noktada ortaya çıkabilir. Kayalıkta oluşan gerilimin ani bir şekilde yükselerek birden enerjiyi boşaltması sonucunda oluşur. Böylece yeni bir fay ortaya çıkabilir veya fay boyunca kayarak sarsıntı oluşturur. Bu büyük enerjinin sonucunda kayalarda oluşan titreşim depremin meydana gelmesine sebep olur.Deprem meydana geldiğinde çoğu kişi panikleyerek ne yapacağını bilemez. Bu sebeple sakin kalmaya çalışmak bu noktada büyük önem taşır. Deprem anında raf ve pencerelerden uzak durmak gerekir. Sağlam duran masa veya koltukların kenarında çömelip sırtı ve başı korumak gerekmektedir. Balkona çıkmak veya merdivenlere koşmak deprem esnasında çoğu kişinin yaptığı hatalardandır. Asansöre kesinlikle binilmemelidir. Telefonları meşgul etmemek ve sadece acil durumlar için kullanmak telefon trafiği için büyük önem taşır. Sarsıntı bitince ocak ve fırın benzeri cihazların fişini çekmek gereklidir. Elektrik düğmelerine dokunmak, kibrit veya çakmak yakmak oldukça tehlikeli davranışlardandır.