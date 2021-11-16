Kronik Yorgunluk Nedir? Kronik Yorgunluk Nasıl Tedavi Edilir?

Kronik Yorgunluk Sendromu Nedir?





Kronik Yorgunluk Neden Olur?

Kronik Yorgunluk Belirtileri Nelerdir?

Kronik Yorgunluk Nasıl Tedavi Edilir?

Kronik Yorgunluğa Ne İyi Gelir?

uyandıktan sonra güne başlarken ve gündelik rutinlerimizi yerine getirirken bizleri engelleyen ve halsiz hissetmemize neden olan bir durumdur. Sürekli devam eden bu yorgunluk hissi birçok konuda bizi geri planda bırakır. Bu sebepleveçoğu kişinin merak ettiği sorulardandır.Kronik yorgunluk sabah uyandıktan itibaren başlayan ve günlük rutin işlemlerimizde bile bizi engelleyerek sürekli halsiz hissetmemize sebebiyet veren bir rahatsızlıktır.Kronik yorgunluk sendromu olarak da adlandırılan bu durum oluştuğunda kronik yorgunluk belirtileri olarak ortaya çıkar. Fakat çoğu kişi tembel olduğunu zannederek bu rahatsızlığı göz ardı eder.Kronik yorgunluk genellikle depresyon ve kaygı bozuklukları sebebiyle ortaya çıkar. Fibromiyalji, uyku apnesi, anemi, tiroid hastalıkları dasorusuna cevap niteliğindedir. Ayrıca diyabet hastalıkları, huzursuz bacak sendromu ve kalp hastalığı gibi problemler de bu kronik yorgunluğun oluşmasında etkili olur.öncelikle yorgun hissetme ve basit işleri bile yerine getirememe olarak ortaya çıkar. Sorumlulukların yerine getirilmemesi, birçok işi yarıda bırakmak, üşengeçlik ve benzeri birçok belirti kronik yorgunluk hastalığının habercisidir. Kronik yorgunluk belirtileri genellikle tembellikle karıştırılarak göz ardı edilmemelidir. Fakat mutlaka bir doktora danışılması ve uygun tedavinin planlanması gerekir.Yataktan kalkmada zorluk çekmek ve kronik yorgunluğun yaşanması ciddi bir problemin belirtisidir. Bu sebeple kronik yorgunluğunuzun altında yatan sebebi iyice araştırmanız gerekir. Bu sebeple mutlaka bir doktora danışmanız tavsiye edilir.için aşağıdaki maddeler oldukça yardımcı olacaktır;- Kendi vücudunuza göre bir düzen belirleyin ve bu düzene göre uyanma saatlerinizi ayarlayın.- Egzersiz için kendinizi zorlayın. Bu durumu alışkanlık haline getirin ve düzenli bir şekilde tekrarlayın.- Uygun uyku koşullarını sağlamanız verimli uyumanıza fayda sağlar.- Yatmadan önce telefon, bilgisayar ve televizyon benzeri aletlerden uzak durun.Kronik yorgunluğa evde doğal yöntemlerle çözüm bulabilirsiniz. Kronik yorgunluğun geçmesi için düzenli olarak spor yapmak gerekir.Bitki çayları da kronik yorgunluğunuzun geçmesine yardımcı olur. Yeşil veya beyaz çay tüketmek bu noktada büyük önem taşır. Halsizliğe iyi gelen bitkiler arasında çörek otu da bulunuyor. Bunun dışında fındık, ceviz ve badem gibi kuruyemişler yorgunluğun hafiflemesine yardımcı olacaktır. Bol bol su içmek de yorgunluğunuzu gidermeye yardımcı olur. Vücudun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri almak da bu konuda büyük önem taşır.