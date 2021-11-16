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Ihlamur Çayı Faydaları Nelerdir? Ihlamur Çayı Nasıl Yapılır?

Ihlamur çayı faydaları sebebiyle çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Bu sebeple ıhlamur faydaları ve ıhlamur nasıl yapılır soruları araştırılmaktadır. Peki ıhlamur faydaları nelerdir? Ihlamur nasıl yapılır? Ihlamur uyku getirir mi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 16.11.2021 - 14:18 Güncelleme: 16.11.2021 - 14:25 / Editör: Ozge Selin
Ihlamur Çayı Faydaları Nelerdir? Ihlamur Çayı Nasıl Yapılır?
Ihlamur çayı faydaları sebebiyle ve soğuk kış günlerinin de gelmesiyle çoğu kişinin tercih ettiği içecekler arasında yer alır. Özellikle boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, grip ve benzeri birçok rahatsızlığın giderilmesine yardımcı olur. Ihlamur çayı faydaları sayesinde çoğu uzman tarafından önerilir. Soğuk havalarda hem içimizi ısıtacak hem de şifa sağlayacak ıhlamur çayı çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Ihlamur çayı faydaları ve ıhlamur çayı nasıl yapılır sorularının cevaplarına haberimizin detayında ulaşabilirsiniz.

Ihlamur Çayı Faydaları Nelerdir?


Ihlamur çayı faydaları arasında en bilineni soğuk algınlığı ve grip hastalıklarının belirtilerini büyük oranda azaltması bulunur. Ihlamur çayı bağışıklığı güçlendirmeye fayda sağlar. Bu sebeple hastalık oluşma riskini de büyük oranda azaltır. Ihlamur çayı faydaları ayrıca şu şekilde sıralanabilir;

- İçinde bulunan bileşenler stres ve gerginliğin giderilmesine yardımcı olur.
- Kronik hastalıkların oluşmasına engel olur.
- İçinde bulunan antioksidanlar sayesinde bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olur.
- İltihap giderici özelliğe sahiptir.
- Solunum yolları hastalıkları için çözüm sağlar.
- Sindirim sistemini rahatlatmaya yardımcı olur.
- Terlemeye yardımcı olarak ateşli hastalıkların giderilmesini sağlar.




Ihlamur Çayı Nasıl Yapılır?


Ihlamur çayı hazırlamak oldukça kolaydır. Fakat bilmeyen kişiler genellikle ıhlamur çayı nasıl yapılır sorusunun cevabını merak eder. Ihlamur çayı için 2 tatlı kaşığı ıhlamuru yarım litre kaynayan suya bırakın ve demlenmesini bekleyin. 10 dakika bekledikten sonra ıhlamur çayınızı süzerek afiyetle tüketebilirsiniz. Dilerseniz daha da lezzetli bir hale getirmek için bal da ekleyebilirsiniz.

Ihlamur Çayı Uyku Getirir Mi?


Ihlamur çayı uyku problemleri için de oldukça tercih ediliyor. Ihlamur çayı uyku getirir mi sorusu bu sebeple sorulan sorular arasında yer alır. Ihlamur çayının stresi ve gerginliği alan özelliği bulunur. Bu sebeple gece yatmadan 1-2 saat önce tüketildiğinde kişiyi sakinleştirerek uykusunun gelmesini sağlayacaktır.

Ihlamur Çayı Neye İyi Gelir?


Ihlamur çayı neye iyi gelir sorusu çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle sakinleştirici etkiye sahip olması nedeniyle uyku bozukluklarına ve ruhsal problemlere çözüm sağlar. Ihlamur çayı ödem atmaya yardımcı olur. Bu sebeple zayıflama sürecinde de oldukça fayda sağlar. Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlayarak hastalık risklerini azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Bunun dışında vücudu dinlendirmesi de bu çayın olumlu katkıları arasında yer alır.




Ihlamur Çayı Ne Kadar Tüketilmeli?


Ihlamur çayı ne kadar tüketilmeli sorusuna uzmanlar tarafından önerilen miktar günde iki fincan kadardır. Ihlamur çayının fazla tüketilmemesi sağlık açısından faydalı olacaktır. Özellikle gece yatmadan önce tüketeceğiniz ıhlamur çayı sizi sakinleştirmeye yardımcı olacaktır.


Ihlamur Çayı Zararları


Ihlamur çayı zararları sebebiyle de araştırılan konular arasında yer alır. Ihlamur çayı alerjisi olanlar tarafından tüketilmesi önerilmemektedir. Hamile ve emziren kişilerin de doktor kontrolünde tüketmesi tavsiye edilir. Bunun dışında sınırlı miktarda üretilen ıhlamur çayı sağlık açısından herhangi bir sorun teşkil etmez.


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