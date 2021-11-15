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Şırnak'ta gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ertoşi Gevdan Aşireti'nin düğününde gelin ve damada 1 milyon 258 bin liralık altın ve para takıldı.

Ekleme: 15.11.2021 - 20:56 Güncelleme: 15.11.2021 - 20:59 / Editör: Ozge Selin
Şırnak'ta gelin ve damada 1 milyon 258 bin TL takıldıŞırnak'ın Silopi ilçesinde Savaş Işık ve Mizgin Işık çiftinin düğün salonunda gerçekleşen düğüne Ertoşi Gevdan Aşireti Ağası Mehmet Aslan ile Van, Hakkari, Gaziantep, Adana, Mersin, İstanbul, Irak ve İran'dan gelen aşiret üyeleri katıldı.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemekli düğünde 130 adet koyun kesilirken, 2 ton da pirinç kullanıldı.

1 KİLOGRAM ALTIN VE 1 MİLYON 258 BİN TL PARA TAKILDI

Aşiret Ağası Mehmet Aslan ve aşiretin önde gelen isimlerinin 288 bin TL bahşiş verdiği düğünde geline 1 kilogram ağırlığında altın takı takıldı.

Takılan altın ve paraların ise toplam 1 milyon 258 bin TL olduğu öğrenildi.

Damat Savaş Işık, çok mutlu olduğunu belirterek, bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan akrabalarına teşekkür etti.



"GELENLERİN AYAĞINA SAĞLIK"

Damadın amcası Abdullah Işık da görkemli bir düğün yaptıklarını belirtti. Işık, "Çok iyi geçti. Düğüne katılan Ertoşi Gevdan Aşireti'nin ağası olan başta Mehmet Ağa, Van'dan, Hatay'dan, Adana, Mersin, Kuzey Irak'tan yani bütün illerden akrabalarımız katıldı. 1 milyon 250 bin TL para takıldı düğünde. Gelenlerin hepsinin ayağına sağlık. Allah hepsinden razı olsun" dedi.







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