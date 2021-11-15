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Limon Tuzu Ne İşe Yarar? Limon Tuzu Faydaları

Sitrik asit halk arasında limon tuzu olarak adlandırılır. Genellikle limonun içinde bulunan bu asit bu sebeple limon tuzu adını almıştır. Birçok kullanım alanına sahip olması sebebiyle limon tuzu faydaları ve limon tuzu ne işe yarar oldukça merak ediliyor. Peki, limon tuzu ne işe yarar? Limon tuzu nerelerde kullanılır? Limon tuzu faydaları nelerdir? İşte merak edilenler…

Ekleme: 15.11.2021 - 14:02 Güncelleme: 15.11.2021 - 14:06 / Editör: Ozge Selin
Limon Tuzu Ne İşe Yarar? Limon Tuzu Faydaları
Halk arasında limon tuzu denilen sitrik asit çoğu meyve ve sebzede bulunur. Gıda sektöründe çokça kullanılan bu madde özellikle narenciyelerde yer alır. Daha önceleri meyvelerden elde edilirken maliyeti açısından yapay bir şekilde üretilmeye başlanmıştır. Ayrıca limon tuzunun birçok kullanım alanı bulunur. Limon tuzu ne işe yarar ve limon tuzu faydaları ise bu açıdan çoğu kişinin merak konusu oluyor.


Limon Tuzu Nasıl Yapılır?

Sitrik asit üretimi için eski tarihlerde meyveler kullanılmaktaydı. Fakat bu yöntem giderek daha pahalı hale geldiği için bu durumdan vazgeçildi. Yapay bir şekilde oluşturmak için şeker pancarı melası kullanıldı.Doğal sitrik asit çoğu canlıda bulunmaktadır. Yapay olarak ise şekerden elde edilir. Limon tuzu nasıl yapılır? Limonun içinde bulunduğundan ve önceki zamanlarda bu şekilde elde edildiğinden dolayı çoğu kişi limon tuzu olarak bilse de aslında bu yanlış bir kullanımdır.

Limon Tuzu Faydaları Nelerdir?


Limon tuzu genellikle ağız ve diş sağlığı için faydalıdır. Saç bakımı için de oldukça tercih edilir. Suya limon tuzu eklenerek saça oldukça yararlıdır.
Suyla karıştırılıp saça uygulandığında parlaklık kazandırır. Ayrıca saç kırıklarını onarması da limon tuzu faydaları arasında bulunur.

Ayrıca diğer limon tuzu faydaları da şu şekildedir;

- Bağırsak ve böbrekleri temizler. Zararlı bakterileri yok etme konusunda olumlu etkileri bulunur.

- Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudu iltihaplardan korur ve daha dirençli olmasını sağlar.

- Tansiyonu dengelemekte işe yarar. Kan basıncını düzenler ve kolesterole iyi gelir.

- Cilde olumlu etkilerde bulunur. Daha parlak bir görünüm vererek canlılık kazanmasını sağlar.



Limon Tuzu Nerelerde Kullanılır?


Genellikle en çok yeme içme ürünlerinin raf ömrünü uzatma sebebiyle kullanılır. Limon, reçel, turşu ve zeytin yapımında kullanılarak daha uzun süre dayanmasını sağlar. Limon tuzu nerelerde kullanılır? Ayrıca sadece raf ömrünü uzatma amacıyla değil temizlik sektörü için de kullanılır. Kireçlenmiş tencere ve demliklerde kireç sökücü etkiye sahiptir. Bulaşık makinelerinin içindeki tuz kısmına konulabilir. Böylece bulaşıklarınız daha parlak ve temiz bir görünüme sahip olur.


Limon Tuzu Yenir Mi?


Limon tuzu ekşi bir tada sahip olması sebebiyle tek başına tüketmesi zordur. Çoğu kişi limon tuzu yenir mi sorusunun cevabını bu sebeple merak ediyor. Limon tuzu aşırı tüketilmediği takdirde herhangi bir zarar içermez. Fakat bazı rahatsızlıklara sahip kişiler bu konuda dikkatli olmalıdır. Limon tuzunu mide problemi olan kişilerin tüketmemesi tavsiye edilir. Fazla tüketilmesi sonucu ağızda ve boğazda tahrişe sebep olabilir. Eriyen bir yapıya sahip olsa da küçük çocukların boğazında kalabilir. Bu sebeple kapalı bir şekilde yüksek yerlerde saklamanız tavsiye edilir.

Limon Tuzu Zararları


Limon tuzu maliyeti açısından yapay yollardan üretilmektedir. Bu sebeple limon tuzu zararlı mı sorusunu çoğu kişi merak ediyor. Limon tuzu aşırıya kaçıldığında her besin gibi zararlı hale gelir. Tek başına yenilirse mide problemleri ortaya çıkabilir. Ayrıca kişiden kişiye göre alerjik tepkiler ortaya çıkması da beklenen ihtimaller arasındadır.



Limon Tuzu Fiyatı


Limon tuzu fiyatı da çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Marketlerde ve aktarlarda kolaylıkla bulunabilen limon tuzunu satın alırken dikkat etmemiz gereken bir nokta daha bulunmaktadır. Limon tuzunun doğal ve kaliteli olması ondan alacağımız faydaların verimli olması için büyük önem taşır. Limon tuzu fiyatı ise 100 gramlık paketler halinde satıldığından 10-20 lira arasında değişiklik gösterir.

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