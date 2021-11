AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması lazım

YUNANİSTAN'IN TUTUMU

Yunanistan saldırgan bir devlet politikası izliyor. Tamamen iç siyasetteki sıkışıklıklarını örtmek için Ege ve Akdeniz'de gerginlik çıkarıyorlar. Tabiki bunların yeri geldikçe fiili neticeleri olacaktır. Yunan Başbakanı Miçotakis'in tek mesaisi, buluştuğu devlet liderlerine Türkiye'yi şikayet etmek, Türkiye ile ilgili yalan söylemek.



KILIÇDAROĞLU'NDAN HELALLEŞME AÇIKLAMASI



Kim olursa olsun birisi helalleşme dediğinde buna saygı duymak lazım. Ama mesele şu helalleşme dediğinizde bunun altını nasıl dolduracaksınız. Tarihin bazı sıkıntılarından kurtulmaktan bahsedenler kendi partilerinde vatandaşlarımızı üzecek açıklamalar olduğunda buna karşı seslerini çıkarmadılar. Nitekim son olarak vekil sıfatı taşıyan birisinin şehit ailesine küfrüne karşı da sessiz kaldılar.LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT YAKININA KÜFRÜ



Küfrü eden kişi önce inkar etti, sonra kabul etti. Fakat özür dilerken bile aileyi dışında tutarak ciddi bir özür bile dileyemedi. CHP, 'Bu bir provokasyondur' dedi. Asıl mesele şudur, bu küfre bir mazeret bulma çabasına giriyorlar. Kınanması ve lanetlenmesi gereken bir şeydir. Diyelim ki kurgu, buna rağmen bu küfür meşru mudur? Hem bu olay kurgu değildir, kameraların önünde gerçekleşmiştir. Net bir durum var ortada.



AK PARTİ'DEKİ GÖREV DEĞİŞİMİ



2023 seçimlerine dönük çalışmalar konusunda yeni görevler üstlenecek. Kendi iradesiyle gerçekleşmiştir. MKYK üyelerimizle birlikte bir istişare oldu ve görevi için İsmet Yılmaz ismi ön plana çıktı. Fakat karar Grup Toplantısı'nda verilecek.BAŞAK CENGİZ AÇIKLAMASI



Gencecik bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu zihniyetin sokaklarda bu şekilde dolaşması daha çok teyakkuz üretmemizi gferektiriyor. Kadın cinayetleriyle ilgili yapılması gerekenler bu MYK'da da değerlendirildi. Bunların önlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Birisi bir anda sokağa çıkmış ve karşısına çıkan genç bir kadını öldürmüş. Bu durum sadece yasal ve emniyet tedbirlerle çözülemez. Eğitimden kullandığımız medya diline, filmlerde verdiğimiz mesajlardan son derece geniş bir alanda bununla mücadele edilmesi lazım. Bunun vakti geldi de geçiyor. Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması gerekiyor.

AK Parti'de A takımı 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Kritik MYK / MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.Kıbrıs davası hiçbir zaman desteksiz kalmayacak.Geçtimişten bugüne ne zaman masaya oturulsa, Rum tarafı istediğini elde etme, daha sonra da masayı bozma yoluna gitmiştir. Masa tekrar toplandığında Rum tarafı siyasi oyunlarına kaldığı yerden devam etmiştir.Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur.Libya gündemini yakında takip ediyoruz. Paris'te bir Libya toplantısı yapıldı. Burada bizim her zaman altını çizdiğimiz hususlar gündeme geldi. Bu zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin davet edilmesi yanlıştır. Bir takım mahalle dayanışmasının öne çıkarılmak için zirvelerin zehirlendiğini görüyoruz.MACRON'UN SKANDAL AÇIKLAMALARIMacron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır. Türkiye'nin yabancı asker olarak değerlendirilmesi kasıtlı bir açıklamadır.Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor. Macron tüm Fransız dış politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuruyor. Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gidiyor, Fransız haber ajanslarına bakıyoruz 'Erdoğan'ın Afrika'da ne işi var?' manşetleri atılıyor. Hemen bir rakabet içine giriyorlar.FESTİVAL MÜJDESİÖnemli bir festivali genç arkadaşlarımıza duyurmak istiyorum. AK Parti Gençlik Festivali yarın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. 16 Kasım - 21 Kasım arasında yüzlerce etkinlik yapılacak.SORU-CEVAP* Cumhurbaşkanımızın Temel Karamollaoğlu ile buluşması faydalı ve yapıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiden dış politikaya kadar her tecrübesini paylaşan bir lider. Dolayısıyla bu buluşmalar her zaman faydalıdır.