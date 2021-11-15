  • USD: 9,98 - 10,00
  • EURO: 11,43 - 11,45
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması lazım

AK Parti MYK /MKYS'sı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderdiğinde toplanmıştı. Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamalarını 'Skandal' olarak değerlendiren Ömer Çelik, "Türkiye'nin yabancı asker olarak değerlendirilmesi kasıtlı bir açıklamadır. Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor." ifadelerini kullandı. Başak Cengiz cinayeti hakkında konuşan Çelik, "Eğitimden kullandığımız medya diline, filmlerde verdiğimiz mesajlardan son derece geniş bir alanda bununla mücadele edilmesi lazım. Bunun vakti geldi de geçiyor. Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması gerekiyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması lazım
Ekleme: 15.11.2021 - 17:06 Güncelleme: 15.11.2021 - 18:53 / Editör: Ozge Selin
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması lazım
AK Parti'de A takımı 2022 asgari ücret zammının da içerisinde olduğu kritik konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Kritik MYK / MKYK toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Çelik'in konuşmasından satır başları:
Kıbrıs davası hiçbir zaman desteksiz kalmayacak.

Geçtimişten bugüne ne zaman masaya oturulsa, Rum tarafı istediğini elde etme, daha sonra da masayı bozma yoluna gitmiştir. Masa tekrar toplandığında Rum tarafı siyasi oyunlarına kaldığı yerden devam etmiştir.

Gaz kaynaklarının iki taraf tarafından bölüştürülmesi yönünde mekanizma oluşturulmasını önerdik. Rum tarafı haksız, hukuksuz bir davranışta bulunmuştur.

Libya gündemini yakında takip ediyoruz. Paris'te bir Libya toplantısı yapıldı. Burada bizim her zaman altını çizdiğimiz hususlar gündeme geldi. Bu zirveye Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin davet edilmesi yanlıştır. Bir takım mahalle dayanışmasının öne çıkarılmak için zirvelerin zehirlendiğini görüyoruz.

MACRON'UN SKANDAL AÇIKLAMALARI
Macron'un Rusya ve Türkiye'nin Libya'da bulunmasına yönelik açıklamaları skandaldır. Türkiye'nin yabancı asker olarak değerlendirilmesi kasıtlı bir açıklamadır.

Macron bütün açıklamalarında Türkiye'yi hedef alıyor. Macron tüm Fransız dış politikasını Türkiye düşmanlığı üzerine kuruyor. Cumhurbaşkanımız Afrika'ya gidiyor, Fransız haber ajanslarına bakıyoruz 'Erdoğan'ın Afrika'da ne işi var?' manşetleri atılıyor. Hemen bir rakabet içine giriyorlar.FESTİVAL MÜJDESİ
Önemli bir festivali genç arkadaşlarımıza duyurmak istiyorum. AK Parti Gençlik Festivali yarın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılacak. 16 Kasım - 21 Kasım arasında yüzlerce etkinlik yapılacak.

SORU-CEVAP
* Cumhurbaşkanımızın Temel Karamollaoğlu ile buluşması faydalı ve yapıcıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomiden dış politikaya kadar her tecrübesini paylaşan bir lider. Dolayısıyla bu buluşmalar her zaman faydalıdır.

YUNANİSTAN'IN TUTUMU
Yunanistan saldırgan bir devlet politikası izliyor. Tamamen iç siyasetteki sıkışıklıklarını örtmek için Ege ve Akdeniz'de gerginlik çıkarıyorlar. Tabiki bunların yeri geldikçe fiili neticeleri olacaktır. Yunan Başbakanı Miçotakis'in tek mesaisi, buluştuğu devlet liderlerine Türkiye'yi şikayet etmek, Türkiye ile ilgili yalan söylemek.

KILIÇDAROĞLU'NDAN HELALLEŞME AÇIKLAMASI

Kim olursa olsun birisi helalleşme dediğinde buna saygı duymak lazım. Ama mesele şu helalleşme dediğinizde bunun altını nasıl dolduracaksınız. Tarihin bazı sıkıntılarından kurtulmaktan bahsedenler kendi partilerinde vatandaşlarımızı üzecek açıklamalar olduğunda buna karşı seslerini çıkarmadılar. Nitekim son olarak vekil sıfatı taşıyan birisinin şehit ailesine küfrüne karşı da sessiz kaldılar.LÜTFÜ TÜRKKAN'IN ŞEHİT YAKININA KÜFRÜ

Küfrü eden kişi önce inkar etti, sonra kabul etti. Fakat özür dilerken bile aileyi dışında tutarak ciddi bir özür bile dileyemedi. CHP, 'Bu bir provokasyondur' dedi. Asıl mesele şudur, bu küfre bir mazeret bulma çabasına giriyorlar. Kınanması ve lanetlenmesi gereken bir şeydir. Diyelim ki kurgu, buna rağmen bu küfür meşru mudur? Hem bu olay kurgu değildir, kameraların önünde gerçekleşmiştir. Net bir durum var ortada.

AK PARTİ'DEKİ GÖREV DEĞİŞİMİ

2023 seçimlerine dönük çalışmalar konusunda yeni görevler üstlenecek. Kendi iradesiyle gerçekleşmiştir. MKYK üyelerimizle birlikte bir istişare oldu ve görevi için İsmet Yılmaz ismi ön plana çıktı. Fakat karar Grup Toplantısı'nda verilecek.BAŞAK CENGİZ AÇIKLAMASI

Gencecik bir arkadaşımız hayatını kaybetti. Bu zihniyetin sokaklarda bu şekilde dolaşması daha çok teyakkuz üretmemizi gferektiriyor. Kadın cinayetleriyle ilgili yapılması gerekenler bu MYK'da da değerlendirildi. Bunların önlenmesi için çalışmalar yapılıyor. Birisi bir anda sokağa çıkmış ve karşısına çıkan genç bir kadını öldürmüş. Bu durum sadece yasal ve emniyet tedbirlerle çözülemez. Eğitimden kullandığımız medya diline, filmlerde verdiğimiz mesajlardan son derece geniş bir alanda bununla mücadele edilmesi lazım. Bunun vakti geldi de geçiyor. Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması gerekiyor.
15 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
AK Partili Akbaşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na 'helalleşme' tepkisi: Listeniz kabarık önce milletten özür dileyin
Trump’ın danışmanı Steve Bannon, FBI'a teslim oldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başak Cengiz açıklaması: Bu zihniyete karşı seferberlik oluşturulması lazım
'Helalleşelim' diyen Kemal Kılıçdaroğlu İBB'den kovulan 13 bin işçiyle de helalleşecek mi?
Rusya'dan son dakika S-400 açıklaması: Türkiye'de üretilecek!
Bahçeli kayıp Müslüme için talimat verdi! MHP teşkilatları için harekete geçti...
Vatandaşın parası Ekrem İmamoğlu'nun PR'ına aktı! İşte İBB'nin organizasyonlara akıttığı paralar
463 TL taksitle ev! Başvuru için geri sayım başladı
İsrailli ajanları aklamak için sıraya girdiler! Ayşenur Arslan, Garo Paylan, İsmail Saymaz casusların avukatlığına soyundu
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki mescitte uygunsuz görüntüler
Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Kanal İstanbul' açıklaması! Dünyayı Türkiye'ye bağlayacak
Elmalı Davası'nda karar açıklandı!
Yunan basını: Jetlerimiz, Türk İHA'larını püskürtmek için büyük para harcıyor
Macron Fransız bayrağının rengini neden değiştirdi?
CHP'Lİ İBB yine başrolde! Sabah işe giden vatandaşlar mağdur oldu: Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı'ndaki çalışma nedeniyle durak doldu taştı
Koronavirüs bitmeden 18 yeni virüs! Adres yine aynı: Wuhan! Yeni salgın mı geliyor?
AK Parti'den Yunanistan'a flaş sözler: Rum-Yunan ikilisinin saldırganlığı asla sonuç alamayacak
Milyonların konuştuğu dava: 'Elmalı davası' için Türkiye’nin birçok ilinden avukat harekete geçti
İçeriği sır gibi saklanıyordu: Danıştay’dan kritik Coca-Cola kararı
Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Virüs kapmanıza rağmen koronavirüs testleri neden negatif çıkıyor?

Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

Paşinyan, Savunma Bakanı'nı kovdu! Uluslararası ajanslar 'acil' koduyla duyurdu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşveren tatil günlerinizi değiştirebilir! Pazar günleri hafta tatili...

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Çin'deki en son çılgınlık: Bebeklerine aylarca bu kaskı takıyorlar

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Uzay'da çöp krizi! UUİ acil koduyla yörünge değiştirdi

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?

Ünlü isim ve şirketler üzerinden vurgun yapıyorlar! Google 'News' sahtekarlığına 'DUR' diyecek mi?