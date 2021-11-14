  • USD: 9,91 - 9,93
  • EURO: 11,34 - 11,37
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Memur-Sen programında 3600 ek gösterge konusunda önemli bir açıklama yaparak "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz" dedi. Erdoğan'ın müjdesi ve detaylarına ilişkin bilgileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamuoyu ile paylaştı. İşte Bakan Bilgin'in ağzından 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Çalışmalar ne durumda gibi soruların cevapları...

3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi
Ekleme: 14.11.2021 - 16:59 Güncelleme: 14.11.2021 - 17:07 / Editör: Ozge Selin
3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Memur- Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bilgin 'Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır. 3600 ek gösterge meselesini Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı: 'Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerli kaynaklara göre bir büyümeye geçilmiştir. Türk devletleri iş birliğini ifade eden örgüt kuruldu.

BAKAN BİLGİN: YÜZDE 10 BÜYÜME BEKLİYORUZ

Bütün bunlar Türkiye'nin sadece Suriye, Akdeniz'de değil tüm coğrafyada barışı temsil eden ama kalkınma sürecinde büyüyen bir ülke olduğunu gösteriyor. Bugün dünyanın en hızlı büyüyen iki ülkesinden biriyiz. Yıl sonu itibarıyla da yüzde 10 büyüyeceğimizi tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım büyüme ekonomik bir hadisedir ancak bunun yanında sosyal bir mesele de vardır. Demokratikleşme süreciyle devletin sosyal devlet kimliğinin ön plana çıkmasıdır.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da bugün yaptığı açıklamada 'Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.' dedi.

BAKAN BİLGİN: OCAK AYINDA MECLİSTE

Memurumuzun maaşını yüzde 38 düzeyinde artırdıysak işçilerimizde bu aşamayı gerçekleştirdiysek bu Türkiye'nin sosyal devlet olarak ne kadar etkin bir şekilde kullanıldığının göstergesidir.

Sosyal politikalarla hayata geçirme konularında yeni meseleler vardır. Bunlardan biri asgari ücret meselesidir ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde bir refah düzeyine taşıyacak bir komisyonun çıkmasıdır.

3600 ek gösterge meselesinin Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonuçlandırmak üzereyiz, Ocak ayında TBMM'ye getireceğiz.'
HDP vekilinden partisinin Diyarbakır İl Kongresinde Öcalan'a özgürlük çağrısı
Yusufeli Barajı ve HES inşaatında elektromekanik işlerin yüzde 90'ı tamamlandı
Okula çığ düştü: 11 yaralı! Dehşete düşüren anlar
Tekirdağ'da anne ve babasını öldürüp intihar etmişti! Eren'in son mesajı ortaya çıktı...
Meclis'in yeni haftada gündem yoğun! 'Çocuk teslimi' yürürlükten kaldırılıyor!
3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi
İyi Parti'den CHP'ye rest: HDP'yle ittifak olamayız
'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun helallik isteğine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan cevap'
Başkan Erdoğan Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programında konuşuyor
Başkan Erdoğan'ı duygulandıran belgesel: 'Gözleri yaşlı olarak izledim'
Araç sahipleri dikkat1 Aralık itibariyle başlıyor
Üsküdar'da 'karşısının taksisiyim' deyip yolcu almayan araçlara trafikten men
Ehliyet sınavında yeni dönem!
MSB duyurdu! Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında 27 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye Kastamonu'da çamaşır makinesinde ölen Mert’i konuşuyor! Akılalmaz iddiaya Twitter’da tepki yağıyor!
Putin'den Karadeniz tatbikatına tepki: Bu bize karşı bir meydan okuma
Milli Eğitim Bakanı ilk kez uygulanacak diyerek duyurdu! Sınavlarda yeni dönem
İstanbul'da korkutan patlama!
FETÖ ile CHP el ele: KHK'lılarla bir araya geldiler
Milyonların sağlığı tehlikede! CHP'li İBB'de mide bulandıran görüntü!
Dünya onu ve başarılarını konuşuyor: Şampiyon öğretmen

Dünya onu ve başarılarını konuşuyor: Şampiyon öğretmen

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyaca ünlü oyun 'Call of Duty'de İslamofobik detay: Yayıncı Activision-Blizzard Müslümanlardan özür diledi

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

Dünyanın en derin ikincisi! Kastamonu'da büyüleyici manzara! Loç Vadisi ziyaretçilerini bekliyor

1915 Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını artırdı

1915 Çanakkale Köprüsü, konut fiyatlarını artırdı

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram’daki bu yalana kanmayın!

Fenomen Simge Barankoğlu tutuklandı! TikTok ve Instagram’daki bu yalana kanmayın!