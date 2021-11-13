

Ses Kısıklığı Nedir?





Ses Kısıklığı Neden Olur?







Ses Kısıklığı Nasıl Geçer?

Ses Kısıklığı Tedavisi

Ses kısılması soğuk algınlığından kaynaklanan veya virüslere bağlı olarak ortaya çıkan bir sağlık problemidir. Ses tellerinin iltihaplanması sonucu ortaya çıkar. Bunun dışında ses kısıklığı nedenleri arasında birçok problemden söz edilebilir. Ses kısıklığı oluşan iltihaba bağlı olarak ses tellerinin titreşememesi sonucu meydana gelir. Bu sebeplevesoruları çoğu kişi tarafından merak ediliyor.ve ses kısıklığı hakkında daha fazla bilgi için haberimizi detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.Sesiniz gayet güzel ve net bir şekilde çıkarken birden kesilmeye ve boğuklaşmaya başlarsa bu ses kısıklığına işaret edebilir. Ses kısıklığı özellikle ses çok kısıldıysa ve konuşma problemi yaşanıyorsa büyük ihtimalle iltihaplanma sonucu kaynaklanır.Ses kısıklığının uzun süreler devam etmesi halinde uzman bir doktora danışılması tavsiye ediliyor.Ses kısıklığı yaşayan kişiler genelde bu duruma neyin sebep olduğunu bulabilmek için ses kısıklığı neden olur sorusunu sorarlar. Ses ortaya çıkarken dil, çene ve dudak dışında ses telleri ve gırtlak da oldukça büyük bir göreve sahiptir. Bu sebeple ses tellerinde meydana gelen iltihaplanma ve tahriş sonucu ses kısıklığı ortaya çıkar. Ayrıca ses kısıklığı neden olur sorusu için şu maddeler de sıralanabilir;-Grip, nezle ve soğuk algınlığı-Reflü-Aşırı sigara ve alkol tüketimi-Nörolojik hastalıklar-Yüksek sesle konuşmaya çalışmak ve şarkı söylemek-Zehirli maddelere maruz kalmak ve bu maddelerin solunması-Kronik öksürük sorunu-Akciğer kanseri-Ses kaslarının gevşemesi-Ruhsal problemler-Hormon ilaçları-Hamilelik-Tiroid ile ilgili sorunlar-Tümör veya kötü huylu kitleleriçin genellikle evde hazırlanacak doğal yöntemler kullanılabilir. Genellikle hayat kalitesini düşürerek hayatımızı olumsuz etkilemekte olan ses kısıklığı eğer uzun süreler boyunca geçmiyorsa mutlaka uzman bir doktora danışılması gereklidir.genellikle altta yatan probleme göre değişiklik gösterebilmektedir. Ses kısıklığı nasıl geçer sorusunu bu rahatsızlığı normal düzeyde yaşayan kişilerin araştırması gerekiyor. İşte ses kısıklığına ne iyi gelir sorusuna cevap olacak birkaç madde;-Ilık ve tuzlu su ile gargara yapmanız boğazınızın rahatlamasını sağlayacaktır-Kuru havaya ve klimaya maruz kalmak ses kısıklığı nedenleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple buhar banyosu yapabilir, camları açarak odanızı nemlendirmeye çalışabilirsiniz.-Boğazda meydana gelen ağrıları geçirmek ve rahatlatmak için pastil kullanmanız önerilmektedir.-Bir çay bardağı suya iki yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı bal ekleyerek boğazınızın yumuşamasını sağlayabilirsiniz.-Sarımsak içindeki antioksidan sayesinde boğazınızdaki enfeksiyonun giderilmesine yardımcı olacaktır.Ses kısıklığı kolay kolay geçmeyen bir rahatsızlıktır fakat eğer rahatsızlığınız 3 haftadan fazla sürüyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz doktoruna danışmanız gerekir.için öncelikle altta yatan sebep bulunmalıdır. Özellikle uzun süren vakalarda kitle oluşumu görülebilir.