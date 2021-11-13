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Asosyallik Neden Olur? Asosyallik Belirtileri

Asosyallik belirtileri gösteren kişiler genellikle utangaç olarak bilinirler. Fakat asosyallik tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır. Bu sebeple asosyallik neden olur ve asosyallik belirtileri nelerdir soruları çoğu kişi tarafından merak ediliyor. Peki, asosyallik belirtileri nelerdir? Asosyallik neden olur? Asosyallik tedavisi nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 13.11.2021 - 09:05 Güncelleme: 13.11.2021 - 09:14 / Editör: Ozge Selin
Asosyallik Neden Olur? Asosyallik Belirtileri
Asosyallik toplumda sık sık karşılaşılan psikolojik rahatsızlıklar arasında yer alır. Fakat asosyallik sorunu oldukça yaygın olmasına rağmen çoğu kişi bunun bir hastalık olduğunun farkına varamaz. Asosyallik neden olur ve asosyallik belirtileri bu sebeple merak edilen konular arasında yer alır. Çoğu kişi utangaçlığı asosyallik ile karıştırır. Bu sebeple yaşadığı olumsuz durumu normalleştirerek kabullenir. Fakat asosyallik belirtileri ortaya çıktığında bu durumu iyice gözlemleyerek gerekli tedaviyi almamız gerekir. Bu sebeple asosyallik hakkında daha fazla bilgi işçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Asosyallik Neden Olur?


Asosyalliğin altında birçok problem bulunabilir. Bu sebeple kişi kendini iyi bir şekilde gözlemlemelidir. Genellikle asosyallik çocukluk çağında ailenin yetersiz ilgisinden kaynaklanır. Asosyallik neden olur sorusuna ayrıca şu şekilde cevap verilebilir;

-Fiziksel ve zihinsel problemler

-Ekonomik sorunlar

-İnternet bağımlılığı

-Yetersiz aile sevgisi

-Depresyon

-Arkadaşlar arasında dışlanmak




Asosyallik Belirtileri


Asosyallik belirtileri kolaylıkla anlaşılabilir bir durumdur. Asosyal kişiler genellikle çevresinde meydana gelen olaylara karşı tepkisizdir. Arkadaş ortamında grubun en sessiz kişisi olma eğilimindedir. Asosyal kişiler kendilerini ifade etmekte zorluk yaşarlar. Ayrıca asosyallik belirtileri şu şekilde sıralanabilir;

-Sağlık problemleri genellikle asosyallik oluşturan problemler arasında yer alır. Obezite kişilerin aşağılanma korkusuyla bu rahatsızlığın oluşmasına zemin hazırladığı bilinen bir gerçektir. Kişinin kendisiyle barışık olması bu noktada büyük önem taşımaktadır.

-Toplumda sessiz kalmak ve fikir belirtmemek yine asosyallik oluşturan durumlar arasında yer alır.

-Depresyon ve duygusal problemler de asosyallik belirtileri arasında yer alır.

-Yalnız kalma amacıyla sürekli yalana başvurmak ve kişinin kendini zorlaması sonucu saçma konuşmalar ortaya çıkması da bu belirtiler arasındadır.


Asosyallik Tedavisi


Asosyallik tedavisi için kişi bu durumun farkında olmalı ve gerekli yöntemleri araştırmalıdır. Bu konuda alanında uzman doktorlardan yardım almak ve asosyalliği yenmek için çaba sarf etmek önemlidir. Doktor tarafından önerilen ilaçların düzgün bir şekilde kullanılması gereklidir. Ayrıca kişi bu konuda düzenli terapi alarak bu rahatsızlığı yenebilir. Spor aktiviteleri ve benzeri hobilerle bu durumun üstesinden gelmek mümkün olabilir. Asosyallik tedavisi kişi eğer kendine güvenir ve bu konu üzerine çabalarsa kolaylıkla gerçekleştirilebilir.



Asosyal İle Antisosyal Arasındaki Fark


Asosyal kişiler yalnızlığı tercih ederler. Genellikle utangaç olma eğilimindedir. Fakat antisosyal bireyler toplumdışı olmasıyla bilinirler. Diğer insanları umursamazlar. İstedikleri her şeyi yapabileceklerini düşünürler. Bu sebeple antisosyal ve asosyal birbirinden çok farklıdır. Antisosyal insanlar bencillikleriyle ve yalan söyleme alışkanlıklarıyla bilinirler. Çevreye fiziksel zarar verme eğilimindedirler. Ani kararlar vermek onlar için çok normaldir. Bu sebeple aniden iş değiştirebilir ve ilişki sonlandırabilirler. Alkollüyken araba kullanmak, hız sınırlarını ihlal etmek de bu kişilerin yaptığı eylemler arasındadır. Asosyal kişiler genellikle kural tanımamalarıyla bilinirler. Bu sebeple asosyal ve antisosyal kişiler birbirlerinden oldukça farklı davranışlar gösterirler.
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