Dil Yarası Neden Olur?







Dil Yarası Nasıl Geçer?



Dil Yarasına Ne İyi Gelir?



Dil Yarası Evde Nasıl Geçer?

Hamilelikte Dil Yarası Neden Olur?

Dil yarası zaman zaman herkesin başına gelmiş bir durumdur. Dil yarası ortaya çıktığında genellikle kendiliğinden geçer. Fakat bazı durumlarda bu süre uzayabilir ve hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir.vesoruları bu sebeple araştırılan konular arasında yer alıyor.ve dil yarası hakkında daha fazla bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Dil yarası genellikle bağışıklığın düşmesi sonucu ortaya çıkar. Dil yarası sorununu yaşayan kişiler genelliklesorusuna cevap ararlar.sorusuna şu maddeler halinde cevap verebiliriz;- Bakteri sonucunda oluşan ağız iltihaplanmaları- Dilde meydana gelen yanıklar- Enfeksiyonlar- Ağız temizliğine yeterince dikkat etmemek- Dillin ısırılması- Ağızda oluşan pamukçukDil yarası genellikle kendiliğinden geçen bir rahatsızlıktır. Fakat bazı durumlarda sık sık tekrarlanan bir durum haline gelebilir. Dil yarası bu şekilde oluştuğunda hayat kalitesi oldukça olumsuz etkilenir. Peki,diye soruyorsanız size şu cevapları verebiliriz;- Tuzlu su ile gargara yaparak dil yarasının acısını hafifletebilirsiniz. Birkaç kez tekrar etmeniz halinde kolaylıkla iyileştiğine de şahit olabilirsiniz.- Karbonat ile de gargara yaparak dilinizde oluşan yaralara fayda sağlayabilirsiniz.- Şalgam suyu bakterileri öldüren bir yapıya sahip olmasıyla yaralarınızı iyileştirmeye yardımcı olacaktır.- Bal yemek de yaranızı yumuşatmaya yardımcı olabilir.- Lavanta yağını bir pamuk yardımıyla yaranızın üstüne sürün. İltihaplı bölgenin iyileşmesine bu şekilde de fayda sağlayabilirsiniz.Dil yarasına iyi gelen birçok madde bulunmaktadır. Özellikle ağız temizliğine dikkat etmek önemlidir.Geçmeyen dil yaraları için alanında uzman bir doktora danışılması tavsiye edilmektedir. Dil yarası genellikle sağlıksız beslenme, alkol ve sigaraya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple bu konularda dikkatli olmak gerekir. Tuzlu su veya karbonatlı su bu rahatsızlığı geçirmek için evde uygulayabileceğiniz kolay yöntemler arasındadır.Propolis bitkisi kullanarak evinizde dil yaralarına çözüm sağlayabilirsiniz.15 damla propolisi 1 çay bardağı suya damlatın. Bu karışımla gargara yaparak kolaylıkla rahatsızlığınızdan kurtulabilirsiniz. Meyan kökü de dil yarası tedavisinde kullanılan bitkiler arasında 1 çay kaşığı meyan kökünü 1 bardak suyla karıştırın. Karışım macun haline gelene kadar bekleyin ardından dilinize sürerek yaranıza şifa olabilirsiniz.genellikle stres sonucu oluşur. Hamilelik sürecinde bağışıklığın düşük olması da bu rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olur. Demir ve vitamin eksikliği de hamilelikte dil yarası oluşumuna katkıda bulunan faktörler arasında yer alır. Hamilelikte dil yaralarının oluşmasını engellemek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekir. Ağız temizliği de aynı şekilde dikkat edilmesi gereken konular arasındadır.