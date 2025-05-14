Dünyanın gözü İstanbul zirvesinde! Barışın anahtarı Türkiye! Putin gelecek mi?

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkes ve barışın sağlanması açısından iki ülkenin heyetleri arasında İstanbul'da yarın gerçekleştirilmesi planlanan görüşmeler kritik önem taşıyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, barış görüşmesi için İstanbul'a geleceğini açıklarken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gelip gelmeyeceği konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.Ortadoğu turu kapsamında Suudi Arabistan'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın da iki liderin gelmesi durumunda Türkiye'ye gelebileceği kaydediliyor.Zelenski, Rus mevkidaşı Vladimir Putin'i yüz yüze barış görüşmeleri yapmak üzere davet ederken, zirveye ABD Başkanı Trump'ın da katılmasını umduğunu belirterek 'Ukrayna olarak, Başkan Trump'ın Türkiye'deki bu toplantıya katılmasından büyük memnuniyet duyarız. Bu, doğru bir adım olur ve pek çok şeyi değiştirme potansiyeline sahiptir' dedi.Zelenski, Trump'ın 'tam ve koşulsuz ateşkes' fikrini tamamen desteklediğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Zelenski'nin, Putin'e 15 Mayıs Perşembe günü Türkiye'de bir araya gelme çağrısına henüz bir yanıt alamadığını söyledi. Zelenski'nin İstanbul'da sadece Putin'le görüşmeyi kabul edeceği vurgulandı.Üst düzey bir Ukraynalı yetkili dün yaptığı açıklamada, daha alt düzey Rus yetkililerle temasın gündemde olmadığını söyledi. Zelenski'nin danışmanı Mihaylo Podolyak, Putin'in toplantıya katılmaması durumunda teknik düzeyde bir görüşmenin yapılabileceğini, ancak bunun da 'Rusya'nın savaşı sona erdirmeye ve doğrudan müzakerelere hazır olmadığını göstereceğini' söyledi.Zelenski ayrıca olası bir ateşkesin uluslararası ortakların gözetiminde sağlanması gerektiğini vurguladı. Başkan Erdoğan'la telefon görüşmesi sonrası açıklama yapan Zelenski, Türkiye'nin diplomatik girişimlerine teşekkür ederek, ateşkesin öneminde hemfikir olduklarını belirtti.Rus lider Putin'in önerisiyle 15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılması planlanan müzakereler hakkında Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın perşembe günü İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan görüşmelere yönelik hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtti.Gazetecilerin soruları üzerine Putin'in İstanbul'da müzakere önerisine dair konuşan Peskov, sadece hazırlıkların sürdüğünü söylemekle yetindi.Peskov, İstanbul'daki görüşmelerde Moskova'yı kimin temsil edeceğini Rusya Devlet Başkanı gerekli gördüğünde açıklayacaklarının da altını çizdi.ABD Başkanı Trump ise Ukrayna ve Rusya liderlerinin İstanbul'daki görüşmelere katılacağı konusunda iyimserliğini koruyor. CNN'in üst düzey bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde ise Trump'ın, Putin'in katılması halinde İstanbul'a gideceğini kaydetti.Trump zirveye katılsın ya da katılmasın, Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellog ile Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff İstanbul'da olmayı planlıyor.Suudi Arabistan'da yaptığı açıklamada da görüşmelerin muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini kaydeden Trump, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun toplantıya katılacağını söyledi.Öte yandan Avrupa Birliği (AB) liderleri ise Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da yapılması planlanan olası zirve öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni yaptırımlar talep etmeyi erteledi.