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Danıştay emniyetin 'görüntü genelgesi'ni durdurdu

Danıştay 10. Dairesi, polisin olduğu olaylarda cep telefonuyla görüntü çekilmesinin yasaklanması ile ilgili yürütülen genelge için durdurma kararı verdi.

Danıştay emniyetin 'görüntü genelgesi'ni durdurdu
Ekleme: 11.11.2021 - 14:38 Güncelleme: 11.11.2021 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Danıştay emniyetin 'görüntü genelgesi'ni durdurdu
Son zamanlardaki toplumsal olaylarda, görev başındaki güvenlik güçlerini görüntüleyerek sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yapan kişiler, Emniyet Genel Müdürlüğü'nü (EGM) harekete geçirmişti.

EGM, Genel Müdür Mehmet Aktaş'ın imzasıyla konuya ilişkin genelge yayınlamıştı.

POLİSİ GÖRÜNTÜLEMEK YASAKLANDI
Yayınlanan genelgede, görevli polislerin ve sivillerin ses ve görüntü kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasının, 'özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği', ses ve görüntü almanın da 'görevi yapmayı engellediği' ifade edilrek bu tür girişimler yasaklanmıştı.

KARAR YARGIYA TAŞINDI
Söz konusu genelge ise tepkiler üzerine yargıya taşındı.

Danıştay 10. Dairesi'nde genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı. Dava dilekçelerinde genelgenin, delil toplama hakkına müdahale içerdiği, hukuk devleti ilkesini zedelediği, hukuka ayrı emir ve talimat içerdiği belirtildi.

'ANAYASA'YA UYARLILIK BULUNMUYOR'
Danıştay 10. dairesi ilk olarak yürütmeyi durdurma talebini karara bağladı.

Daire oy birliğiyle emniyetin genelgesinin yürütmesini durdurdu. Kararda, söz konusu genelgesinin haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetini kısıtlayıcı nitelikte olduğu vurgulandı. Temel hak ve hürriyetlerin yalnızca kanunla sınırlandırılabileceği vurgulandı. Kararda şu ifadeler yer aldı:

'Söz konusu genelge ile getirilen düzenlemelerin temel hak ve hürriyetlerden olan haberleşme hürriyeti ile basın hürriyetine yönelik kural ve sınırlamalar getirildiği anlaşılmıştır. Bu haliyle yasa organının tasarrufu niteliğindeki kanun yerine yürütme organına dahil emniyet genel müdürlüğü tarafından genelge niteliğinde bir düzenleme ile temel hak ve hürriyetlere sınırlama getirilmesinde Anayasa'ya uyarlılık bulunmamaktadır.”

Kararla beraber görüntü genelgesi hükümleri uygulanamayacak. Danıştay 10. dairesi, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.


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