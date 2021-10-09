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İngiliz halkı, temel gıdaları satın almakta zorluk yaşıyor

25 Aralık öncesi gıda kıtlığı nedeniyle endişeye kapılan İngiltere halkı, şimdiden yiyecek ve içecek stoklamaya başladı.

Ekleme: 9.10.2021 - 10:40 Güncelleme: 9.10.2021 - 10:41 / Editör: Ozge Selin
İngiliz halkı, temel gıdaları satın almakta zorluk yaşıyor
Son haftalarda ağır vasıta sürücüsüne bağlı tedarik zinciri sorunları ve yükselen gaz fiyatlarıyla gündeme gelen İngiltere'de marketlerle ilgili eksiklikler devam ediyor.

İngiltere, son haftalarda yükselen gaz fiyatları ve ağır vasıta sıkıntısının kaosa neden olduğu bir dizi krizle boğuşuyor.

NOEL ÖNCESİ GIDA SIKINTISI
Milyonlarca İngiliz halkı, Noel öncesinde bazı gıdalara ulaşmakta güçlük çektiğini söylüyor.

Daily Mail gazetesinin Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) dayandırdığı verilere göre, altı İngiliz yetişkinden biri son iki hafta içinde mevcut olmadığı için temel gıdalardan satın alamadığını dile getirdi.

HALKIN ÜÇTE İKİSİ KITLIKTAN ENDİŞE DUYUYOR
The Grocer tarafından bin müşteriyi kapsayan bir araştırma, alışveriş yapanların üçte ikisinin, Noel sezonu öncesinde olası yiyecek ve içecek kıtlığından endişe duyduğunu gözler önüne serdi.

Diğer taraftan panikleyen halkın, 25 Aralık öncesi yiyecek stoklamaya başladığı kaydedildi.

İngiliz halkı, temel gıdaları satın almakta zorluk yaşıyor #1

TEDARİK KRİZİNE KARŞI HAMLE
Diğer taraftan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedarik sorunlarına yanıt verilebilmesi için ülkenin en büyük süpermarketler zinciri Tesco'nun eski CEO'su Sir Dave Lewis'i göreve getirdi.

ONS'nin araştırmasında ayrıca her yedi kişiden biri yakıt alamadığını bildirdi. Yaşanan kriz karşısında askerlerin ağır vasıtaları sürmek için devrede olacağı kaydedildi.

BAŞBAKAN JOHNSON'A ÜRETİM ÇAĞRISI
Sektör yetkilileri, Başbakan Johnson'ı artan maliyetlerin üretimi engellememesi için firmalara yardım etmeye çağırdı.

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İngiliz halkı, temel gıdaları satın almakta zorluk yaşıyor
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