Son haftalarda ağır vasıta sürücüsüne bağlı tedarik zinciri sorunları ve yükselen gaz fiyatlarıyla gündeme gelen İngiltere'de marketlerle ilgili eksiklikler devam ediyor.İngiltere, son haftalarda yükselen gaz fiyatları ve ağır vasıta sıkıntısının kaosa neden olduğu bir dizi krizle boğuşuyor.NOEL ÖNCESİ GIDA SIKINTISIMilyonlarca İngiliz halkı, Noel öncesinde bazı gıdalara ulaşmakta güçlük çektiğini söylüyor.Daily Mail gazetesinin Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'ne (ONS) dayandırdığı verilere göre, altı İngiliz yetişkinden biri son iki hafta içinde mevcut olmadığı için temel gıdalardan satın alamadığını dile getirdi.HALKIN ÜÇTE İKİSİ KITLIKTAN ENDİŞE DUYUYORThe Grocer tarafından bin müşteriyi kapsayan bir araştırma, alışveriş yapanların üçte ikisinin, Noel sezonu öncesinde olası yiyecek ve içecek kıtlığından endişe duyduğunu gözler önüne serdi.Diğer taraftan panikleyen halkın, 25 Aralık öncesi yiyecek stoklamaya başladığı kaydedildi.İngiliz halkı, temel gıdaları satın almakta zorluk yaşıyor #1TEDARİK KRİZİNE KARŞI HAMLEDiğer taraftan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tedarik sorunlarına yanıt verilebilmesi için ülkenin en büyük süpermarketler zinciri Tesco'nun eski CEO'su Sir Dave Lewis'i göreve getirdi.ONS'nin araştırmasında ayrıca her yedi kişiden biri yakıt alamadığını bildirdi. Yaşanan kriz karşısında askerlerin ağır vasıtaları sürmek için devrede olacağı kaydedildi.BAŞBAKAN JOHNSON'A ÜRETİM ÇAĞRISISektör yetkilileri, Başbakan Johnson'ı artan maliyetlerin üretimi engellememesi için firmalara yardım etmeye çağırdı.