Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? Cuma Namazı Saatleri Belli Oldu!

Cuma namazı saatleri, mübarek Cuma gününün gelmesiyle birlikte merak edildi. Sabah saatlerinde Cuma namazı saati, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Cuma namazına gidecek vatandaşlar ise “Bugün Cuma Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 8 Ekim Cuma Namazı Saat Kaçta?” sorularına yanıt aramaya başladı. Dualarını edip ibadet etmek isteyen vatandaşlar için Cuma namazı saati büyük önem taşıyor. Peki bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Sizler için 8 Ekim Cuma namazı saatini yazdık.





8 Ekim Cuma Namazı Saatleri



Cuma Namazı Nasıl Kılınır?



8 Ekim İstanbul Cuma Namazı Saati 12:578 Ekim Ankara Cuma Namazı Saati 12:428 Ekim Bursa Cuma Namazı Saati 12:578 Ekim İzmir Cuma Namazı Saati 13:04Cuma namazı dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınması gerekir.Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." Diyerek niyet ederiz ve daha sonra “Allahu Ekber” diyerek tekbir getiririz. Namaza başlarız ve tekbirden sonra ellerimizi bağlayarak içimizden Sübhaneke duasını okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.İmam sureleri bitirdikten sonra “Allahu Ekber” diyerek rükuya eğiliriz ve rükuda 3 kere “"Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.Ardından “Allahu Ekber” diyerek secdeye gideriz ve 3 kez "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz ve Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz."Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz.İmam sureleri bitirince “Allahu Ekber” diyerek yeniden rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.?” sorusunu sizler için yanıtladık.ne haberimizden ulaşabilirsiniz.