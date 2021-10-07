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Squid Game Şekeri Nedir? Squid Game Şekeri Nasıl Yapılır?

Squid Game Şekeri Nedir? Squid Game Şekeri Nasıl Yapılır?

Swuid Game dizisi Netflix'te yayınlanmaya başladığı günden beri sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Özellikle Squid Game şekeri videoları trend listelerine girdi bile. Peki Squid Game Nedir? Squid Game Şekeri Nasıl Yapılır? İşte Squid Game Şekeri tarifi...

Ekleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:39
Güncelleme Tarihi: 7 Ekim 2021 Perşembe 15:53
Squid Game Şekeri Nedir? Squid Game Şekeri Nasıl Yapılır?

Squid Game dizisi kısa sürede tüm dünya listelerini alt üst etti. Netflix'te yayınlanan dizi geniş kitlelere ulaşmaya başladı. Sosyal medyada Squid Game şekeri oyunu ise trend listelerine girdi. Özellikle Instagram'da çoğu kişi Squid Game şekeri tarifi vererek video paylaştı. Dizinin yayınlandığı günden beri her yerde konuşuldu ve paylaşıldı. Dalgona şekeri olarak bilinen ancak dizinin etkisiyle Squid Game şekeri olarak gündeme oturan tatlı hakkında bilgi sahibi olmayanlar araştırmaya başladı. Görüntüsü farklı olan Squid Game şekeri hem farklı hem de oldukça basit bir tarif. Peki Squid Game şekeri nasıl yapılır? İşte Squid Game şekeri tarifi

Squid Game Şekeri Nedir? Squid Game Şekeri Nasıl Yapılır?

Squid Game Şekeri Nasıl Yapılır?


Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Squid Game şekerinin tarifi aslında oldukça basit. Neredeyse herkesin evinde bulunan iki malzemeyle Squid Game şekeri yapılabilir. İşte Squid Game şekeri tarifi…

Malzemeler: 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı karbonat

Yapımı: Squid Game şekeri yapabilmek için bir cezve ya da tavaya şekeri eleyin ve kışı ateşte eritin. Cezve ya da tavaya eklediğiniz şekerin renginin çok fazla kararmaması gerekiyor. Şeker eridikten hemen sonra ocağı kapatın ve üzerine karbonatı ekleyerek karıştırın. Karışımı bir yağlı kağıt üzerine dökün ve soğumasını bekleyin. İstediğiniz şekli tam soğumayan verin. Daha sonra iğne ya da kürdan ile şekli kalıptan ayırın.

Squid Game Şekeri Nedir? Squid Game Şekeri Nasıl Yapılır?

Squid Game şekeri merak edilse de eğer kalıbı güzel bir şekilde çıkartamazsınız dizide oyun görevi olarak ölebilirsiniz!

'Squid Game Şekeri Nedir? Squid Game Şekeri Nasıl Yapılır?' sorularının yanıtı bu şekildedir. Bu tarifi evinizde kolay bir şekilde deneyebilirsiniz.

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