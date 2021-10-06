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Selahattin Demirtaş neden içerde? Cevabını biz veriyoruz...

Selahattin Demirtaş neden içerde? Cevabını biz veriyoruz...

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş 6-8 Ekim olaylarının yıldönümünde FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında skandal ifadeler kullanmıştı. Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın sadece Kürt olduğu için içeride olduğunu söyleyerek iç huzuru bozucu bir algı çalışmasına imza attı. Selahattin Demitaş'ın içerde olmasının asıl sebeplerini sizler için veriyoruz. İşte Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasının sebepleri...

Ekleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:01
Güncelleme Tarihi: 6 Ekim 2021 Çarşamba 12:25
Selahattin Demirtaş neden içerde? Cevabını biz veriyoruz...

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş 6-7 Ekim olaylarının yıldönümünde FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında skandal ifadeler kullanmıştı. Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın sadece Kürt olduğu için içeride olduğunu söyleyerek iç huzuru bozucu bir algı çalışmasına imza attı. Selahattin Demitaş'ın içerde olmasının asıl sebeplerini sizler için veriyoruz. İşte Selahattin Demirtaş'ın hapiste olmasının sebepleri...

Türkiye'de siyasi açıdan etkin olduğu ilk günden itibaren pkk'yı ve öcalan'ı savunan demirtaş, partisine yapılan terör operasyonu kapsamında gözaltına alındı.

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, terör örgütü üyesi olmak, silahlı terör örgütüne üye olmak, örgüt adına suç işlemek, Türkiye Cumhuriyeti'ni alenen aşağılamak, terör örgütü propagandası yapmak, Türk milletini, Cumhuriyet'i ve TBMM'yi alenen aşağılamak, Cumhurbaşkanı'na hakaret, devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılamak, terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'a muhalefet, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, hakaret, suç işlemeye alenen tahrik, kanunlara uymamaya tahrik, kamu görevlisinin aleyhine iftira, suç işlemeye tahrik ve suç işlemeye azmettirme, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüs suçlarından dolayı halen Edirne F Tipi Cezaevi'ndedir.


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