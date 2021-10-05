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Telegram Nasıl Kullanılır? Telegram Nasıl İndirilir? Telegram Arkadaş Ekleme!

Telegram Nasıl Kullanılır? Telegram Nasıl İndirilir? Telegram Arkadaş Ekleme!

Whatsapp’ın bu akşam saatlerinden itibaren çökmesiyle tüm kullanıcılar Telegram gibi alternatif mesajlaşma uygulamalarına yönelmeye başladı. Alternatif bir mesajlaşma uygulaması arayan kullanıcılar "Telegram nedir, nasıl kullanılır ve nereden indirilir?" sorularına yanıt aradı. Peki Telegram Nasıl Kullanılır? Telegram Nasıl İndirilir? İşte Telegram Arkadaş Ekleme…

Ekleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 10:11
Güncelleme Tarihi: 5 Ekim 2021 Salı 10:13
Telegram Nasıl Kullanılır? Telegram Nasıl İndirilir? Telegram Arkadaş Ekleme!

Whatsapp'ın gece sorun yaşamaya başlamasının ardından kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Telegram, bu mesajlaşma uygulamalarının en çekici olanı haline geldi. Telegram, 14 Ağustos 2013'te piyasaya sürüldü. Mobil sürüm ve masaüstü sürüm olmak üzere iki sürümü vardır. Telegram grupları, çok kişili aramalar için kullanılabilir ve bireysel aramalar güvenli ve ücretsiz olabilir. Peki Telegram nasıl kullanılır? Telegram nasıl indirilir? Telegram nereden indirilir? Sizler için Telegram uygulamasına dair tüm detayları yazdık.

Telegram Nedir?

Telegram, hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulamasıdır. Süper hızlı, basit ve ücretsizdir. Telegram aynı anda tüm cihazlarda kullanılabilir. Mesajlar birden fazla telefon, tablet veya bilgisayar arasında sorunsuz bir şekilde senkronize edilebilir.



Telegram Nasıl İndirilir?

Telegram, bir iletişim uygulaması, iOS cihazlar için APP Store; Android cihazlarda Google Play'den ücretsiz olarak indirilebilir.

Telegram Nasıl Kullanılır?

Telegram'ı indirin ve uygulamayı açın. Geçerli cep telefonu numarasını girin. Gelen ekranda telefona gelen onay kodu yazılır. Adını ve soyadını yazarak bir profil fotoğrafı ekleyin. Başvuru kaydı tamamlandı. Menü seçeneklerine tıklayarak yeni gruplar, yeni kanallar oluşturabilir ve arama yapabilirsiniz. Uygulama PC, Android ve iOS'ta kullanılabilir.



Telegram Masaüstü Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Nikolai ve Pavel Durov tarafından geliştirilen bulut tabanlı şifreli anlık mesajlaşma hizmeti artık masaüstü bilgisayarlarda kullanılabilir. Uygulama 3 yıl önce Whatsapp'ın rakibi olarak piyasaya sürüldü ve Facebook'un bazı internet kullanıcılarının tepkisine yön vermek için Whatsapp'ı satın almasıyla ilk kez popüler oldu. Telegram uygulaması, güvenlik şifreleme sistemi kalitesi ile bilinir ve Windows işletim sistemli bir cep telefonunda güncellendikten sonra kişisel bir masaüstü bilgisayarda kullanılabilir. Uygulama Windows Mağazasından indirilebilir.

Telegram nasıl indirilir ve Telegram nasıl kullanılır sorularının yanıtını sizler için derledik.

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