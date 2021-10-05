5 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 5 Ekim'e ilişkin koronavirüs verilerini açıkladı. Bakan Koca paylaşımında, "YARIN, İSTER DIŞARIDA İSTER KAPALI MEKÂNDA yolunuz kalabalık bir yere düşerse çevrenize bakın. Kaçımız maskemizi takmış, kaçımız takmamışız? Sosyal mesafe kuralına uyum çabası var mı? Henüz toplum bağışıklığı aşamasında değiliz. Aşılarımızı olmalı ve kurallara uymalıyız." dedi. İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...