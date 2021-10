Taksilerde mobil devrim! İstanbul ve Ankara'da hayata geçiyor

Koronavirüs döneminde her alanda artan temassız ödeme sistemi taksi kullanıcılarına da geldi. 'Mobil devrim' olarak nitelendirilen yenilikle cep telefonları artık POS cihazı gibi çalışarak ödeme alabilecek. Proje ilk olarak İstanbul ve Ankara'da hayata geçirilecek.



MOBİL KULLANICILAR VE TEMASSIZ ÖDEME ARTTI



Temassız ödemeler artık hayatımızın her alanında. Koronavirüs salgın döneminde toplam ödemeler içinde temassız işlemlerin payı yüzde 9'lardan 56'lara çıktı. Temassız ödemelerde, 2021'in ilk yarısında işlem adedi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 3 katına çıktı ve 1.47 milyara ulaştı. Aynı zamanda işlem tutarları da 105.8 milyar oldu.



ANDROİD İŞLETİM SİSTEMİ GEREKİYOR



Takside bir süredir kullanılan POS çözümlerinde mobil bir devrim yaşanıyor. Taksicilerin cep telefonları POS cihazı gibi temassız ödeme kabul edecek. 20 bin aktif sürücünün kullanıldığı BiTaksi ile Mastercard'ın ortak hayata geçirdiği proje kapsamında herhangi başka bir uygulama yüklemeden BiTaksi üzerinden girilecek tutar müşterinin kartından 3 saniye içinde para çekme işlemini gerçekleştirecek. Halihazırda BiTaksi üzerinden yapılan yolculukların yüzde 35'i online olarak ödeniyor. Yüzde 65 hala nakit olarak ödeniyor. Taksicinin telefonunun android işletim sistemine sahip olması gerekiyor. Ancak zaten halihazırda taksiciler arasında android işletim sistemi en yaygın olanı.



ANKARA VE İSTANBUL'DA GEÇERLİ OLACAK



Hiç duyurmadan 10 günde 500 sürücüyü geçtiklerini belirten BiTaksi CEO'su Kaan Sancaklı, 'Mastercard ile 1 senede 10 bin cihaza ulaşmayı hedefliyoruz. Şu anda Ankara ve İstanbul'da geçerli olacak. Yakında İstanbul ve Ankara dışında da olacağız. Henüz BiTaksi hizmeti olmayan şehirlerde BiTaksiPOS kullanılabilecek' değerlendirmesinde bulundu. Sürücüleri bozuk para taşıma, yolcuları nakit taşıma veya ATM'ye uğrama derdinden kurtardıklarını belirten Sancaklı, 'Ayrıca sürücüleri tablet, pos cihazı gibi araçtaki kalabalıktan kurtarıyoruz' dedi.



20 TL'YE KADAR 50 KURUŞ



Ancak bu hizmet için müşteriden komisyon alınacak. 20 TL'ye kadar 50 kuruş, 21-30 TL arası 1.90 TL alınacak olan komisyon 100 TL üzeri için 6.90 TL olacak. En yüksek ödeme tutarı ise 300 TL olarak belirlendi. BiTaksiPOS uygulamasıyla gerçekleşen işlemlerin geliri, sürücülerin hesabına günde 2 kez yatırılacak. Fiş almak için ise yolcu sürücülerin uygulamasında bulunan QR kodu kendi telefonlarına okutarak alabiliyor.



TEMASSIZ İŞLEM ORTALAMASI 54 TL



MASTERCARD İş Geliştirme ve Siber Güvenlik Başkan Yardımcısı Hakan Tatlıcı da 2020'de toplam 1.73 milyar adet temassız ödeme gerçekleşirken, 2021'in sadece ilk 6 ayında neredeyse geçen yılın toplamına ulaşıldığını söyledi. Tatlıcı, 'Mastercard Tap on Phone çözümü, android işletim sistemine ve temassız arayüze sahip mobil cihazlarda işletmelerin kredi ya da banka kartı ile ödeme tahsilatı yapabileceği bir teknoloji. Temassız kartlar ile yapılan ödemelerde 350 TL'ye kadar ödenen tutarlar için kullanıcıların PIN girmesine gerek kalmıyor. Türkiye'de de temassız işlem tutarı ortalama 54 TL. Özellikle çoklu kurye yapısı ile çalışan işletmelerin her bir kuryeye POS cihazı vermesi oldukça zorlanmalarına sebep oldu. Kalabalık ve sıra olan işletmelerde bu tip ödeme çözümlerine talep artmaya başladı' dedi.