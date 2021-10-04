Kılıçdaroğlu'na KHK tepkisi: Biz müsaade etmeyiz

CHP, KHK'larla kamudan ihraç edilen FETÖ'cülerle ilgili vaatlerine ara vermeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Çorum'da iktidara gelmeleri durumunda tüm KHK ile ihraç edilenleri görevine iade etme sözü veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, dün de Bolu'da bu söylemini bir adım ileri götürerek süre verdi. Kılıçdaroğlu, “Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerine son verilenler, hiç kimse merak etmesin. 1 hafta içinde tamamını görevlere iade edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarına 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin katlettiği şehitlerin yakınları ile gaziler tepki gösterdi. Yeni Şafak'a konuşan acılı aileler ve gaziler, FETÖ'cülerin CHP eliyle yeniden kamuya yerleştirilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.



BENİM KARDEŞİMİ KİM GETİRECEK

- Şehit Fahrettin Yavuz'un kardeşi Fuat Yavuz: Bunlar değil kim gelirse gelsin, 15 Temmuz'da nasıl müsaade etmediysek yine müsaade etmeyiz. Bunlar hayal görüyorlar. Zaten bunlar teröristlerle ortak olmaktan da çekinmiyorlar. Bunlar PKK'yla Demirtaş'la Karayılan'la da beraber, İmralı'daki terörist ile beraber. Bunların hiçbir yere gelmeyeceğinden eminim. Benim kardeşimi öldüren insanları affedeceklermiş izin vermeyiz. Benim kardeşimi geri kim getirecek. Tayyip Erdoğan seçilse de seçilmese de biz yine ülkemizi savunuruz.



MİLLETİN AKLIYLA DALGE GEÇİYORLAR

- Şehit Onur ve Gazi Oğuz Ayanoğlu'nun babası İhsan Ayanoğlu: Ben bu konuda ihanet olduğunu düşünüyorum. Onlar oy için genel af çıkartacaklarını söyleyecekler herhalde onu da seçim arifesine saklıyorlar. Bu vatana ve millete ihanet. Milletin aklıyla dalga geçiyorlar.



OY HESABI YAPIYOR

- Gazi Mehmet Akıl: Kılıçdaroğlu zaten en başından beri 15 Temmuz'u bir tiyatro olarak görüyordu. Şimdi düşüncesinin gereğini dillendiriyor. Allah ıslah etsin. Rabbim hidayet versin. Söylenecek çok şey var ama susuyoruz. Biz bu vatan için canımızdan geçtik o ise hala oy kaygısıyla FETÖ'cüleri affedeceğinden bahsediyor. Oy hesabı yapıyor.



ŞEHİT KIZINI FETÖ'CÜYLE YAN YANA ÇALIŞTIRACAKLAR

- Şehit İlhan Varank'ın ablası Ayşe Varank Arslantürk: Kamu görevlisi olan bir şehit kızını, babasını şehit edenlere sempati duyarak destek vermiş, örgütle bağı kanıtlandığı için görevden atılmış biriyle aynı odada çalıştırmaktan bahsediyor. Yani bunun farkında olmayabilir ama bu çok korkunç bir şey. FETÖ'cülere baktığınız zaman, içlerindeki o nefreti görüyorsunuz. Bu konuda mağdur olanların mağduriyetleri gideriliyor, görevlerine geri dönenler var soruşturması devam edenler var. 49 bin kişi mahkeme kararı ile mahkum, 42 bin kişi soruşturma altında ve 15 bin mağdur belirlendi zaten. Yani temiz çıkanlar zaten geri dönüyorlar, dönecekler. FETÖ'cülerden başka DHKP/C'den, PKK'dan atılanlar var.



DUYDUKÇA SİNİRLERİM BOZULUYOR

- Gazi Sabri Gündüz: Duydukça insanın sinirleri bozuluyor. Bu ülkede FETÖ'cü olduğu için mağdur olan hiç kimse yoktur. Ancak FETÖ'den dolayı mağdur olan milyonlarca insan vardır. Terörizme destek verdiği için devlet tarafından işten çıkartılması, milletin lehine bir durumdur. Terörizmden yana faaliyet gösteren kişiler için vicdan muhasebesi yapanların düşüncelerinin bizim için bir değeri yoktur. O insanları kendi vicdanı ile baş başa bırakmak gerekiyor.