31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları

Dünya genelinde 1 yıldan fazla sürerdir vakaları tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde teşhisi konulan ilk kovid-19 vakasından itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulan en son Türkiye koronavirüs tablosu bilgilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 23 bin 948 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Diğer yandan bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları merak konusu olarak “31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılıyor. 31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.