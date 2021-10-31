31 Ekim koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! 31 Ekim korona tablosu ile güncel Türkiye'de corona virüsü vaka - vefat rakamları
Dünya genelinde 1 yıldan fazla sürerdir vakaları tespit edilen covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde teşhisi konulan ilk kovid-19 vakasından itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulan en son Türkiye koronavirüs tablosu bilgilerine göre bugün koronavirüs testi yaptıranlardan 23 bin 948 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Diğer yandan bugünkü güncel Türkiye corona virüsü vaka-vefat sayıları merak konusu olarak “31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?” sorusu üzerinden araştırılıyor. 31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.
Sağlık Bakanlığı son dakika 31 Ekim koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Bugün yayınlanan en son Türkiye corona virüsü tablosu verilerine göre "31 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.
SON DAKİKA: 31 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU VE GÜNCEL VAKA - VEFAT RAKAMLARI
Sağlık Bakanlığı son dakika 31 Ekim koronavirüs tablosu verileri açıklandı. Bugünkü güncel Türkiye koronavirüs verileri şöyle;