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Müjdat Gezen'den Uğur Dündar'ın programında skandal sözler! 'Yarın öyle bir şey olacak ki...'

Müjdat Gezen'den Uğur Dündar'ın programında skandal sözler! 'Yarın öyle bir şey olacak ki...'

CHP'ye yakın medyada sarf edilen çirkin ifadelere her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak daha önce benzer çıkışlar yapan Müjdat Gezen, canlı yayında skandal ifadeler kullandı. “Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz” diyen Gezen, seçilmiş hükümeti işgalci kuvvetlere benzetti. İşte canlı yayındaki o skandal anlar...

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 12:54
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 12:58
Müjdat Gezen'den Uğur Dündar'ın programında skandal sözler! 'Yarın öyle bir şey olacak ki...'

Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası adlı programa katılan Müjdat Gezen, çirkin bir benzetmede bulundu. Hükümeti işgalci güçlere benzeten Müjdat Gezen'in canlı yayında sarf ettiği sözler büyük tepki topladı.

'BUGÜN YARIN ÖYLE BİR ŞEY OLACAK Kİ...'

Program sırasında hükümetle ilgili konuşan Müjdat Gezen 'Bugün yarın öyle bir şey olacak ki. Mustafa Kemal hep doğruyu söylemişti. 'Geldikleri gibi giderler.' Bunlar Mehter Marşı ile gidecek biz İzmir Marşı ile geleceğiz inşallah.' ifadelerini kullandı.

PALASKA DETAYI

Skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki topladı. Müjdat Gezen'in bu skandal sözleri söylediği sırada kemer olarak palaska takması dikkat çekti

MUSTAFA KEMAL'İN SÖZLERİYDİ

Mustafa Kemal Atatürk, 13 Kasım 1918'de Dolmabahçe önüne demirleyen 22 İngiliz, 17 İtalyan, 12 Fransız ve 4 Yunan zırhlısını görünce, 'Geldikleri gibi giderler' demişti.


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