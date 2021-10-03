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Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye taziye telefonu!

Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Haraket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek, MHP Bartın teşkilatını taşıyan aracın kaza yapması sonucu hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Ekleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 21:16
Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2021 Pazar 21:18
Başkan Erdoğan’dan Bahçeli’ye taziye telefonu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, MHP Bölge İstişare Toplantısı'na katılmak için Ankara'ya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve MHP camiasına başsağlığı diledi. Başkan Erdoğan, kazada yaralananlara da şifa temennisinde bulundu.


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