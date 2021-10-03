Aşının mucidinden korkutan açıklama! 'Gelecek yıl değişebilir'

BioNTech şirketinin Üst Yöneticisi ve kurucu ortağı Profesör Uğur Şahin, koronavirüs salgını ve aşıların geleceğine dair değerlendirmelerde bulundu.



İlk koronavirüs aşısının arkasındaki isimlerden olan Şahin, mutasyona uğrayan virüse karşı koruma sağlamak için muhtemelen gelecek yılın ortasına kadar yeni bir formülasyona ihtiyaç duyulacağını söyledi.



'BAĞIŞIKLIKTAN KAÇAN MUTASYONLAR ORTAYA ÇIKACAK' UYARISI



Financial Times'a konuşan Şahin, zaman geçtikçe, vücudun bağışıklık savunmasından kaçabilen mutasyonların ortaya çıkacağını kaydetti.



'GELECEK YILIN ORTASINDA...'



Şahin, tahminini 'Bu yıl farklı bir aşı gereksiz. Ancak gelecek yılın ortasında farklı bir durum ortaya çıkabilir.' ifadeleriyle dile getirdi.



Üçüncü dozların, varyantların üstesinden gelebilecek gibi göründüğünü belirten Şahin, 'Bu virüs kalacak ve daha da adapte olacak. Yeni nesil virüsün bağışıklık sistemi için mevcut olanlardan daha kolay idare edileceğini varsaymak için hiçbir nedenimiz yok. Bu sürekli bir evrim ve daha yeni başladı.' dedi.



ŞAHİN'İN AŞI TAHMİNİ



Uğur Şahin'e göre, gelecek yıl, aşılama programlarında iki ana akım olacak.



BioNTech kurucusu, bu durumu 'halihazırda iki dozu yaptırmış olanlar için destekleyici aşılar ve şimdiye kadar aşıya erişim noktasında sorunlar yaşayanlara doz desteği' şeklinde açıkladı.



Şahin, BioNTech/Pfizer aşısının gelecek dönemde ne şekilde fiyatlandırılacağına dair yorum yapmadı ancak önümüzdeki yıllarda aşıya ihtiyaç duyulacağını beklediğini sözlerine ekledi.



ABD'NİN 500 MİLYON DOZ SİPARİŞİ



ABD, eylül ayında, düşük gelirli ülkelere vermek üzere kâr amacı gütmeyen oranlarda BioNTech/Pfizer aşısından 500 milyon doz daha alacağını duyurmuştu.