‘Sultanşehir Gençlik FEST’ başladı

Sultangazi Belediyesi’nin gençlere yönelik etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Gençleri spora, kitaba ve eğlenceye doyuracak ‘Sultanşehir Gençlik Fest’ bugün Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda düzenlenen açılış programıyla başladı.Gençlerin büyük ilgi gösterdiği festivalin açılış programına AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve eşi Tuba Dursun, eski Milli Basketbolcu Harun Erdenay, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, MHP Sultangazi İlçe Başkanı Yusuf Özel, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Yasin Bakırcı, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.‘Gençlerimiz sadece vücutlarını değil, zihinlerini de geliştirecek’Programın açılışında konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmed Hamdi Çamlı, “Bugün biliyorsunuz irade-i milliyenin yönetime hakim olmasının 98. yıldönümü. Belediye Başkanımızı cumhurun çocuklarının hepsini bir araya getirdiği için kutluyorum. Geleceğimiz olan gençlerimiz burada sadece vücutlarını geliştirmeyecekler, onun yanında zihinlerini ve imanlarını okuyacakları kitaplarla geliştirecekler. Bu çalışmaların artarak devam edeceğini zaten Belediye Başkanımız da söyledi. Çeşitli etkinler ve hizmetlerle sizlerle birlikte olacağız. Geleceğimiz aydınlık, günümüz hayırlı olsun…” dedi.Açılış programında konuşan Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar ise “Bugün Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü kutluyoruz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Büyük bir coşkuyla kutladığımız Cumhuriyet Bayramımızın ardından böyle bir güzel bir gençlik festivalinde buluşuyoruz. Cumhuriyetimizi kuran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm büyüklerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum. Geleceğimiz olan gençlerimizi kutluyor, hepsine başarılar diliyorum. Bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçen Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.‘Gençlerimiz ne istiyorsa onu yapma gayretindeyiz’Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun da, gençler ne istiyorsa onu yapmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları söyledi: “Gençlerimizin nüfus olarak bol olduğu Sultangazi’yi daha güzel bir hale getirmek amacındayız. Gençlerimizin kendilerini gösterebileceği, farklı farklı etkinliklerde bir arada olabileceğimiz çok güzel işler ortaya koyuyoruz. Bugün hem kitap fuarımız hem de enfes bir festivalle sizlerle bir aradayız. Bu festivalde gençlerimizin gönlü ne istiyorsa onu yapmaya gayret ettik. Başta 3X3 basketbol olmak üzere takımını oluşturan gençlerimiz bu güzel turnuvaya katılabilecek. Pubg turnuvamız ve farklı farklı aktivitelerle sizlerle bir arada olacağız. Eğlence her zaman önemli ama kitap fuarımızı da pas geçmeyelim. Eğitimin ve bilginin çok önemli olduğunu düşünerek Gençlik Festivalimizin içine bir de kitap fuarı koyduk. İki gün önce başlayan kitap fuarımız cumartesi günü akşama kadar devam edecek. 31 Ekim’deki Ekin Uzunlar konseriyle de festivalimiz sona erecek.”‘Her şey gençlerimizin mutluluğu, daha güzel yarınlara kavuşması için’Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu gençlerle birlikte yaşamak istediklerini ifade eden Başkan Dursun, “Bu etkinliğimizi Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. yılında yaparak, bu coşkuyu özellikle bu tarihte yaşamak istedik. Cumhuriyetin kazanımlarının önemini bilerek ve farklı kazanımlar ekleyerek, çok daha güzel işler yapmaya gayret etmeliyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın gösterdiği hedefler doğrultusunda gençliğin önünü açacak teknolojiler üretmek ile savunma sanayindeki gelişmeler olmak üzere son 20 yılda Türkiye çok önemli kazanımlar elde etti. Gençliği teknolojiyle buluşturan Teknofest’te bunu en iyi şekilde görüyoruz. Biz de Sultangazi Belediyesi olarak bu kazanımların üzerine katkı sunarak sizlerle bir arada olmaya çalışıyor, yaşamak istediğiniz bir şehir oluşturmak adına gayret ediyoruz. SEDA gibi eğitim kurumlarımızla, Bilim Merkezimizle, ilçemizdeki kütüphanelerimizin sayısını artırarak, vapur turlarımız ve konserlerimizle, festivallerimizle gençlerimiz için daha iyi ve güzel bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Çevre ilçeler de dahil olmak üzere bütün gençlerimizi buraya bekliyoruz. Her şey siz gençlerimiz için… Her şey 81 kentimizin en güzel, en cefakâr ve vefakâr insanlarının yaşadığı Sultangazi’yi çok daha güzel bir yer haline getirmek için… Her şey sizin mutluluğunuz, daha güzel yarınlara kavuşmanız için… Ekip arkadaşlarımızla bu hedefe ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah’a emanet olun.” diye konuştu.‘Gençlerimizin en iyi şekilde spor yapmasını diliyorum’Açılış programında konuşan eski Milli Basketbolcu Harun Erdenay ise “Üç yıl önce de böyle bir organizasyonda bulunmuştum. Allah’a şükür bu pandemiyi biraz atlattık. Tekrar böyle güzel bir organizasyonda birlikteyiz. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese eski bir sporcu olarak teşekkürlerimi sunuyorum. Gençlerimizin en iyi şekilde spor yaparak, iyi bir şekilde eğlenmelerini diliyorum.” ifadelerini kullandı.3X3 Basketbol turnuvası Başkan Dursun’un hava atışıyla başladıKonuşmaların ardından festivalde 3X3 Basketbol Turnuvası’nın başlangıcı yapıldı. Turnuva başlangıcından önce İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Kaymakam Uğur Kalkar, Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve diğer protokol üyeleri eski Milli Basketbolcu Harun Erdenay’la birlikte basket atışı yaparak yeteneklerini sergiledi.Daha sonra festivalin en çok ilgi gören etkinliği olan 3X3 Basketbol Turnuvası, Başkan Dursun’un hava atışıyla başladı. Gençlerin yeteneklerini sergilediği zorlu mücadelelere sahne olan ve iki gün sürecek turnuva sonunda kazanan takım ödülüne kavuşacak.Gençler, üç gün boyunca eğlenceye doyacak29-30-31 Ekim olmak üzere üç gün sürecek festival kapsamında ayrıca Playstation Kapışması, Pubg Turnuvası, Okçuluk, Oryantiring ve Döne Döne Basket gibi birbirinden heyecanlı ve keyifli yarışmalar yapılacak.Festivalin kapanışı Ekin Uzunlar konseri ile yapılacakGençlerin büyük ilgi gösterdiği festival 31 Ekim Pazar akşamı gerçekleştirilecek Ekin Uzunlar konseriyle son bulacak.