Macaristan'ın Yeni Lideri Açıkladı! Netanyahu'nun Tutuklanabileceği Mesajı

Başkent Budapeşte'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Macaristan'da genel seçimi kazanan Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkeye davet edip etmediği ve Macaristan'a gelmesi halinde tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin soruya yanıt vererek tüm devlet liderleriyle ayrım yapmaksızın görüştüğünü ve herkesi davet ettiğini belirtti.Magyar, konuya ilişkin şöyle devam etti:Ekip arkadaşlarım konuyu inceledi ve 2 Haziran'a kadar (Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden) ayrılma sürecini durdurabileceğimizi gördük. Tisza hükümetinin kararlı niyeti bu süreci durdurmak ve Macaristan'ın UCM'ye üye olarak kalmasını sağlamaktır. Dolayısıyla kimseyi yanıltmış değilim. Eğer bir ülke Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne üyeyse ve hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi o ülkenin topraklarına girerse o kişinin tutuklanması gerekir. Bu soru telefonda da sorulabilir ama bence her devlet ve hükümet başkanı bu hukuki durumun farkındadır.İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Netanyahu'nun Macaristan'daki genel seçimden galip çıkan Magyar ile ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdiği açıklanmıştı.Magyar'ın Netanyahu'yu Macar Ayaklanması'nın 70. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek tören için Macaristan'a davet ettiği ifade edilmişti.Soykırım ve savaş suçlarını yargılayan Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar kapsamında Kasım 2024'te Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.Macaristan Başbakanı Viktor Orban, uluslararası izolasyona maruz kalan Netanyahu'yu Budapeşte'ye davet etmiş ve ziyaret öncesinde ülkesinin UCM'den çekileceğini duyurmuştu.Macaristan hükümeti, Nisan 2025'te halen mahkemenin üyesi olmasına rağmen Budapeşte'ye ziyareti sırasında Netanyahu'yu tutuklamayı reddetmiş ve Orban, Netanyahu'ya dokunulmazlık güvencesi vermişti.