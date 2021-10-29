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Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza

5 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi.

Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Ekleme: 29.10.2021 - 09:29 Güncelleme: 29.10.2021 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete ceza
Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik yürütülen 'fahiş fiyat' soruşturmasında, 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı. BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verildi.



Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

COVID-19 salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile bunların tedarikçileri konumunda olan üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüslerin fiyatlama davranışlarının incelenmesine yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı.

28.10.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.,
CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.,
Migros Ticaret A.Ş.,
Savola Gıda San. ve Tic. A.Ş.,
ŞOK Marketler Ticaret A.Ş. ve
Yeni Mağazacılık A.Ş. (A 101)'nin

4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiklerine, dolayısıyla adı geçen teşebbüslere idari para cezası verilmesine karar verildi.



A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.
Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş
Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.
Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Dalan Kimya End. A.Ş.
Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.
Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.
Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.
Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.
Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.
Karizma Beşler Et Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş.
Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.
Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.
Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Nestle Türkiye Gıda Sanayi A.Ş. ile
Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.
Procter&Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.,
Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.
Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.
Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.
Gıda Perakendecileri Derneği

tarafından 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiğine yönelik bulguya ulaşılamadığından, ilgili teşebbüsler hakkında idari para cezası uygulanmasına yer olmadığına; Bununla birlikte soruşturma tarafı tüm tedarikçiler ve perakendecilerin gerek kendi pazarlarındaki rakiplerine gerekse de dikey ilişkide bulunan tarafların birbirlerinin rakiplerine ilişkin rekabete hassas bilgilerin değişiminde dikkate almaları gereken hususlarla ilgili olarak soruşturma taraflarına görüş yazısı gönderilmesine karar verildi.
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