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Yarın Borsalar Açık Mı? 29 Ekim Borsalar Kapalı Mı? 29 Ekim Perşembe Borsalar Açık Mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olarak kabule diliyor. Bu bilgi üzerine vatandaşlar “Yarın Borsalar Açık Mı? 29 Ekim Borsalar Kapalı Mı?” sorularına yanıt arıyor. Yatırımcıların iş kapısı olan borsaların açık olup olmayacağı büyük önem taşıyor. Peki Yarın Borsalar Açık Mı? 29 Ekim Borsalar Kapalı Mı? 29 Ekim Perşembe Borsalar Açık Mı?

Ekleme: 28.10.2021 - 12:32 Güncelleme: 28.10.2021 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Yarın Borsalar Açık Mı? 29 Ekim Borsalar Kapalı Mı? 29 Ekim Perşembe Borsalar Açık Mı?
Yarın Borsalar Açık Mı? 29 Ekim Borsalar Kapalı Mı?” soruları yatırımcılar tarafından araştırılmaya başladı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde resmi tatil olarak kabul ediliyor. 2021 yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Cuma gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 29 Ekim tatili, 28 Ekim öğleden sonra yani saat 13.00'ten sonra başlayacak. Peki Yarın Borsalar Açık Mı? 29 Ekim Borsalar Kapalı Mı? 29 Ekim Perşembe Borsalar Açık Mı?

Yarın Borsalar Açık Mı, Kapalı Mı?


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğu için Borsa İstanbul pay piyasası bugün 12.40'a kadar açık olacak, ardından Cuma ve hafta sonu dahil olmak üzere 3,5 gün kapalı olacak. Bugün tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 9.40'ta açılarak güne başladı ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 arasında gerçekleşti. Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler de bugün saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.

Bugün yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilemeyeceği için Borsa İstanbul pay piyasasında işlemlerin takası 2 Kasım Salı günü yapılacak.

Yarın Borsalar Açık Mı? 29 Ekim Borsalar Kapalı Mı?” sorularının yanıtı Borsa İstanbul'dan yapılan sın açıklamalara göre bu şekildedir.
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