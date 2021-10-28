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Türkiye'den flaş ABD ve F-35 açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara’da bir toplantı icra edildiğini ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığını duyurdu.

Türkiye'den flaş ABD ve F-35 açıklaması!
Ekleme: 28.10.2021 - 09:16 Güncelleme: 28.10.2021 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'den flaş ABD ve F-35 açıklaması!
Türkiye'den son dakika F-35 açıklaması yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı icra edilmiş ve müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.' denildi.

BAKAN AKAR ABD'Lİ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Bakan Akar dün ABD'li mevkidaşı ile telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin Bakanlıktan açıklama yapıldı. MSB açıklamasında, 'Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 27 Ekim 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alınmıştır.' denildi.
Türkiye'den flaş ABD ve F-35 açıklaması!
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