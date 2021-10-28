Bugün Eczaneler Açık Mı? 28 Ekim Perşembe Eczaneler Açık Mı?

Bugün Eczaneler Açık Mı?



28 Ekim Eczaneler Açık Mı?



Eczaneler Resmi Tatil Günleri Açık Mı?



Eczanelerin çalışma saatleri resmi tatillerde değişiklik gösterebiliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili öncesi 28 Ekim eczane çalışma saatleri merak konusu oluyor. İlaç ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar,ni araştırıyor. Peki? İşte yanıtı...Bugün ülke genelinde eczaneler öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra ise yarım gün tatil olacak.1 Kasım Pazartesi günü eczane normal çalışma saatlerine devam edecektir. Aynı şekilde hastanenin poliklinik hizmetleri de öğlene kadar açık olacak. Öğleden sonra randevu alan hastalar kabul edilmeyecektir. Acil servisler her zaman olduğu gibi açık kalacaktır.29 Ekim Perşembe günü Eczaneler sadece yarım gün çalışacak Çünkü 28 Ekim Perşembe 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yarım gün resmi tatil. Bu nedenle ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar öğlene kadar eczanelere gidebilecek.Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatillerde hizmet vermemektedir. Arafi günü eczane yarım gün açıktı.