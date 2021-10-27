Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Zehra Zulal Atalay Laçin'in, doçentlik belgesinin sahte olduğu iddiaları ortaya atılmıştı.Laçin, CV'sinde ODTÜ'yü bitirdiğini beyan etmiş, ve 2006 yılına ait diplomasında rektör Ahmet Acar'ın imzası olduğunu ileri sürmüştü.Laçin'in sunduğu bilgilerin araştırılmasının ardından tutarsızlıklar tek tek ortaya çıkmış, 2006 yılında ODTÜ'nün rektörünün de Ural Akbulut olduğu belirlenmişti.DOÇENTLİĞİ SAHTE ÇIKTI, ATAMASI İPTAL EDİLDİTüm bu sahte doçentlik iddiaları üzerine Aksaray Üniversitesi harekete geçti ve konuyla ilgili soruşturma başlattı.Laçin'in doçentlik belgesinin sahte olduğunun anlaşılmasının ardından Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü, öğretim üyesinin atamasını iptal ederek Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti.GÖZALTINA ALINDIŞikayet üzerine Laçin, emniyet mensupları tarafından gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Laçin, ifadesinin ardından Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi.Aksaray Üniversitesi'ndeki sahte doçent adliyede'HEPSİ İFTİRA, SUÇSUZUM VE AKLANACAĞIM'Laçin'in polisteki ifadesinde, 'Üstüme atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Hepsi iftira. Suçsuzum ve aklanacağım.' dediği öğrenildi.Aksaray Üniversitesi ndeki sahte doçentin yalanı uzun sürmedi #1CHP'DE DIŞ İLİŞKİLER UZMANI OLARAK GÖREV ALDIÖte yandan Laçin'in, doçentlik belgesinin olmamasının yanı sıra CHP'de Dış İlişkiler Uzmanı olarak görev aldığı ve ‘2011-2012 Socialist International' toplantılarına CHP heyetleri ile katıldığı ortaya çıktı.Aksaray Üniversitesi ndeki sahte doçentin yalanı uzun sürmedi #2REKTÖRLÜK 5 GÜN ÖNCE AÇIKLAMA YAPTIOlayla ilgili Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden 22 Ekim'de yapılan açıklamada, 28 Eylül'de İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi'ne atanan ve sosyal medyada tartışma konusu olan bir öğretim üyesinin, üniversiteye sunduğu ve atanmasına temel teşkil eden doçentlik belgesiyle ilgili oluşan tereddütün ciddiyetle takip edildiği, ilgili kurumla yazışma yapıldığı, gelen belge üzerine bahse konu kişinin atanmasının iptal edildiği bildirilmişti.Açıklamada, söz konusu kişi ile ilgili hukuki sürecin başlatıldığı belirtilmişti.