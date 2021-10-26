  • USD: 9,46 - 9,47
  • EURO: 10,98 - 11,00
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rabbi Yessir Nedir? Rabbi Yessir Ne Anlama Gelir?

Rabbi Yessir, Meral Akşener'in açıklamalarının ardından gündeme geldi. Rabbi Yessir Nedir? Rabbi Yessir Ne Anlama Gelir? soruları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. İşte Rabbi Yessir anlamı...

Ekleme: 26.10.2021 - 15:35 Güncelleme: 26.10.2021 - 15:54 / Editör: Ozge Selin
Rabbi Yessir Nedir? Rabbi Yessir Ne Anlama Gelir?
Rabbi Yessir anlamı, Meral Akşener'in açıklamalarının ardından gündeme geldi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. Akşener yaptığı açıklamada ablasının dindar olduğunu ve sık sık AK Partili kadınlarla takıldığını vurguladı. Akşener açıklamalarında Ekrem İmamoğlu hakkında 'Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi' ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Rabbi Yessir anlamı araştırılmaya başladı. Peki Rabbi Yessir nedirRabbi Yessir Ne Anlama Gelir

Rabbi Yessir Nedir?


Yabbi Yessir, 'Rabbim her şeyi kolaylaştırır' anlamına gelen duadır. Herhangi bir işe başlamadan önce okunur. Rabbi Yessir, 'Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi tammim bi'l-hayr' olarak telaffuz edilir.

Rabbi Yessir: Rabbim Kolaylaştır

Rabbi Yessir Duası Nasıl Okunur?


Bismillahirrahmanirrahim
Rabbi Yessir ve la tüasir Sehlil Aleyna bi fadlike ye müyessir Rabbi zidne ilmen ve fehmen nafian Ve temmim bil hayri

Rabbi Yessir Türkçe Anlamı


Rabbi Yessir Duasının Türkçe anlamı bu şekildedir;

Allah'ım senin sonsuz merhametin ve yardımın olmadan ben bu işi yapamam.

Allah'ım bütün hayırlı işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır, ilmimi artırarak yaptığım işleri bana ve çevreme faydalı kıl ve işlerimi en hayırlı şekilde sonuçlandır.

Duayı okuduğunuzda yükünüzü hafifletecek, hayattaki işlerinizi ve seçimlerinizi kolaylaştıracaktır. İnsanlar, güçlerinin yetmediğini düşündüklerinde, başaramayacakları işleri Allah'tan kolaylaştırmasını isteyerek, Rabbi Yessir duasını okurlar.

'Rabbi Yessir anlamı nedir?' sorularının yanıtını sizler için açıkladık.
Tezkereye hayır diyecek olan Kılıçdaroğlu'nun bu videosu tekrar gündem oldu!
'UÇBEY' ilk kez kullanıldı! Operasyonda gri listedeki terörist vuruldu
AK Parti'den Suriye tezkeresi açıklaması: Hayır diyenlerin milli güvenlik konusunda hiçbir hassasiyeti yok
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den tezkere açıklaması: Hayır oyu vereceğiz...
HDP'li vekilden CHP'ye tezkere tehdidi! 'Hiçbir Kürt CHP'ye oy vermemeli'
Ümitcan Uygun'a mahkeme şoku! Aleyna Çakır davası...
Fransa'nın 'Ankaralı' Büyükelçisi Magro: Her zaman geleceğe bakmamız lazım
Genç çiftler İBB sorumluluğundaki Edirnekapı Şehitliği'nde öpüştü! İşte pes dedirten görüntü!
Bakan Soylu 'İnşallah cumhurbaşkanımız kızmaz' diyerek ilk kez anlattı
Dijital Türk lirası gelecek yıl hayata geçirilecek
Adnan Oktar'ın cezaevi fotoğrafı şaşırttı: Yeni imaj mı fotoşop mu?
DW Türkçe'den büyük manipülasyon! Büyükelçilerin geri adımını görmedi yine yalan haber yaptı
Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros
Meral Akşener'den Canan Kaftancıoğlu'na övgü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da: Fuzuli Uluslararası Havalimanı açıldı
Rus basını: Erdoğan, Batı'ya zor bir seçim sundu
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
İçişleri Bakanlığı, PKK'nın kış üslenmesine yönelik tedbirleri içeren genelge yayımladı
Azra'yı hunharca katletmişti! İstenen ceza belli oldu...
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a veto
Tankları durduran 15 Temmuz gazisi, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Tankları durduran 15 Temmuz gazisi, Şanlıurfa'da toprağa verildi

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Akaryakıtta eşel mobil sistemi devam edecek mi? Resmi Gazete'de yayımlandı...

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Türkiye’de ilk kez görüldü! Antalya’da ortaya çıktı: 5 metre boyunda 2 ton ağırlığında!

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: Ağır kusur kaynaklı gizli ayıp sayıldı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'

Lastikçiden çırağa hortumlu dayak! 'Usta vurma, ben çalışmıyorum'