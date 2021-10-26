Müge Anlı'da Aşk'ı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattı

Afyonkarahisar'da yaşayan üç çocuk annesi Hatice Kaygısız, 1 Ağustos'ta ortadan kayboldu.Eşinin yeğeni Süleyman Abacı tarafından kaçırıldığını iddia eden Seçer Kaygısız (44), araştırmacı gazeteci Müge Anlı'ya başvurduİddiasına göre dedelerinin mezarını yaptırmak için ablasıyla birlikte Afyon'daki evine gelen yeğeni Süleyman Abacı, kandırdığı eşi Hatice Kaygısız'la beraberlik yaşamaya başlamıştı.'YEĞENİM EŞİMLE YAKINLAŞTI'Cami kapısını bile çaldığını ileri sürdüğü yeğeninin kendi evinde eşiyle yakınlaştığını söyleyen Seçer Kaygısız, adını koluna kazığı Hatice Kaygısız'ın saf biri olduğuna ve kandırıldığına dikkat çekti.Suç dosyası hayli kabarık çıkan Süleyman Abacı'nın tehlikeli biri olduğunu da belirten Kaygısız, gözyaşları içinde 12 yıllık eşine seslendi.Her şeye rağmen geri istediğini, eskisi gibi güveneceğini söylediği karısına, 'Hatice yanlış yoldasın. Dön gel. Bu hasretliği bitir. Seni çok seviyorum' diyen Kaygısız, canlı yayında gözyaşı döktü.Eşi kaybolduktan sonra evde okunmuş, büyülü sabunlar bulduğunu da iddia eden Seçer Kaygısız, hem bu sabunlardan hem de eşinin hasretinden günden güne eridiğini, 89 kilodan 81 kiloya düştüğünü ifade etti.MÜGE ANLI ŞAŞKINA DÖNDÜ!Duydukları karşısında şaşkınlığa uğrayan Müge Anlı, 'Kadın gitmiş kabul etmek gerekir. Sen aşk acısı çektiğin için kilo veriyorsun. Denenmişi deneme… Seni bir kez daha kandırmış. Artık o başkasını tercih etmiş' şeklinde konuştu.Son dakika: Müge Anlı'da Aşkı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattıYaşanan süreci teker teker anlattı.Akılalmaz açıklamaları ise herkesi şaşırttı.Son dakika: Müge Anlı'da Aşkı Memnu olayı! 12 yıllık kocasının yeğeniyle kaçtı... Canlı yayında her şeyi anlattıİŞTE YEĞENİYLE KAÇAN KADININ AKILALMAZ AÇIKLAMALARI!Müge Anlı'da son dakika: Çocuğunu bırakıp giden eş canlı yayında!Araştırmacı gazetesi Müge Anlı da Hatice Kaygısız'a tepki gösterdi.'Siz ve sizin gibi hanımlar ne yazık ki anneliğin kutsiyetini ayaklar altına alıyorsunuz.' diyen Anlı, şöyle devam etti:'Sizin gibi 3 çocuğunu bırakıp da kaçan hanımların yaptığını, cinsime bir hakaret kabul ediyorum.Filler bile, 5 yaşına kadar çocuklarını ayaklarının arasında büyütüyor. Siz nasıl 5 yaşındaki ikizlerinizi ve 11 yaşındaki çocuğunuzu bırakıp gidersiniz? Allah sizin de müstahakkınızı versin. Başka da bir şey söylemek istemiyorum.'