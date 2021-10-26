Kars Valiliği Kılıçdaroğlu'nun üç iddiasını da yalanladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim’de bir günlük ziyarette bulunduğu Kars programıyla ilgili bugün partisinin grup toplantısında konuştu.Grup toplantısında Kars’ın Çamçavuş köyünde yüksek miktarda arsenik içeren suyun içme suyu olarak köylüye sunulduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, köydeki caminin kaçak olduğu ve hayvanların geçmesi için talep edilen köprü için devletin harekete geçmediğini ileri sürdü.VALİLİK TÜM İDDİALARI YALANLADIKılıçdaroğlu’nun konuşmasına Kars Valiliği, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun iddialarının gerçeklikten uzak ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"SUYUN YÖNETMELİĞE UYGUN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ""CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 26 Ekim 2021 tarihinde yapılan grup toplantısında ilimiz ile ilgili dile getirilen ilimiz Susuz İlçesi Çamçavuş Köyü içme suyu ihtiyacı, İl Özel İdaremizce KÖYDES kapsamında 2018 yılında açılan sondaj kuyusu, aynı yıl içerisinde yapılan içme suyu şebekesi ve deposu aracılığıyla karşılanmaktadır.16 Şubat 2021 tarihinde Çamçavuş köyü içme suyu analizi için İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından su numunesi alınmış, alınan numune hem 17 Şubat 2021 tarihinde Kars Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından hem de 20 Şubat 2021 tarihinde Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı tarafından analiz edilmiş ve raporlar sonucunda suyun, ‘İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olduğu tespit edilmiştir."CAMİ İÇİN BİR BAŞVURU YAPILMADI"Çamçavuş Köyü Camisi ile ilgili olarak dile getirilen iddia konusunda; ilgili caminin henüz ruhsatlandırılmasına yönelik İl Özel İdaremize yapılmış herhangi bir resmi başvuru bulunmamaktadır. Kaldı ki aynı köyde yapılan imamevi ve taziye evine yönelik resmi müracaatlar çerçevesinde ruhsatlandırma işlemi 2018 yılında gerçekleştirilmiştir."HAYVANLAR İÇİN ALT GEÇİT YAPILDI"Hayvan geçidi için köprü talebi ile ilgili olarak; Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü tarafından 2013 yılında 5x5 genişlik ve yüksekliğinde Çamçavuş Köyü karşısında hayvan alt geçidi yapılmış ve hayvanların meralara ulaşması sağlanmıştır."İDDİALAR GERÇEKLİKTEN UZAK"Sonuç olarak; CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dile getirilen veya kendisine verilen bilgilerle oluşturulan iddialar gerçeklikten uzaktır ve kamuoyunun yanıltılmasına neden olmaktadır.”Valilik açıklamasında, köylerin alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için 2021 yılında içme suyu ihtiyacına yönelik 60 adet projenin hayata geçirildiği bildirildi