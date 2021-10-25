  • USD: 9,74 - 9,75
  • EURO: 11,33 - 11,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sudan'da OHAL'i reddeden iktidar ortağı, halkı süresiz sivil itaatsizliğe çağırdı

Sudan'da geçiş dönemi iktidarının sivil ortağı Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) koalisyonu, Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'ın olağanüstü hal ilanı kararını ve hükümeti feshetmesini reddetti.

Sudan'da OHAL'i reddeden iktidar ortağı, halkı süresiz sivil itaatsizliğe çağırdı
Ekleme: 25.10.2021 - 18:17 Güncelleme: 25.10.2021 - 18:28 / Editör: Ozge Selin
Sudan'da OHAL'i reddeden iktidar ortağı, halkı süresiz sivil itaatsizliğe çağırdı
ÖDBG'den yapılan yazılı açıklamada, Burhan'ın aldığı kararlar "Açık bir darbe" olarak nitelendirildi. Açıklamada, Başbakan Abdullah Hamduk'un ve Egemenlik Konseyi'nin sivil üyelerinin gözaltına alınması ve Anayasal Bildirinin bazı maddelerinin iptal edilmesinin ülkeyi Askeri Geçiş Konseyi'nin sivillerle anlaşmadan önceki aşamaya geri götürdüğü belirtildi.

Burhan'ın bu açıklamasıyla halkın iradesini karşısına aldığı belirtilen açıklamada, "Burhan, kendisini tarihin çöplüğüne atacak ölümcül bir hataya düştü." ifadesine yer verildi. "Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri olarak darbeyi tümden reddediyor, kararlı halk kitlelerini devrimlerini korumaya ve alınan kararları barışçıl bir şekilde protesto etmeye çağırıyoruz." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diğer ülkelerdeki tüm Sudanlıları bulundukları yerlerdeki parlamentolara ve dışişleri bakanlıklarına gitmeye, gösteri yapmaya, olayları reddetmeye çağırıyoruz. Etiyopya Başbakanı'nı, Güney Sudan Cumhurbaşkanı'nı, Afrika Birliği'ni, Arap Birliği'ni ve uluslararası toplumu, bu 'darbe'yi açıkça reddetmeye ve tanımamaya davet ediyoruz."

Açıklamada, alıkonulan tüm yetkililerin serbest bırakılması ve geçici iktidardaki tüm askeri üyelerin istifa ederek iktidarı, halkın uğruna şehit verdiği sivil hükümete devretmesi istendi. ÖDBG, talepleri tam olarak yerine getirilene kadar tüm devlet kurumlarında ve ülke genelinde kapsamlı bir sivil itaatsizlik durumu ilan etti.

SUDAN'DA DARBE GİRİŞİMİ

Sudan'da 25 Ekim'de sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonuldu. Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonarak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurdu. Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirildi.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yaptı. Çağrının ardından başkent Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başladı.

SUDAN'DAKİ SİYASİ KRİZ

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyenler gösteriler düzenliyordu. Birlik, daha önce eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

Sudan'da OHAL'i reddeden iktidar ortağı, halkı süresiz sivil itaatsizliğe çağırdı
Büyükelçiliklerin geri adımının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ilk açıklama
Çark sırası CHP'li Ünal Çeviköz'de
ABD'nin açıklaması sonrası dolar ve altında flaş düşüş!
İşte Barış Terkoğlu’nun aklamaya çalıştığı o gençler! Başkan Erdoğan'a ağır hakaretleri görmezden geldi!
İngiltere'de şoke eden görüntüler: Kendilerini asfalta yapıştırdılar
Büyükelçilerin geri adımı Şirin Payzın'ı çıldırttı!
Büyükelçilerin geri adımının ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk açıklama
Büyükelçiliklerden geri adım! Başkan Erdoğan, 'Ya bizi anlayacaklar ya da ülkeyi terk edecekler' demişti...
Fransa'da cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour canlı yayında başörtüsüne saldırdı! Kadının seçmenin başını açtırdı
ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz
Yargıtay Başkanı'ndan 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: Örgütlü şekilde bildiri yayınlamaları infiale neden olmuştur...
Başkan Erdoğan'ın Osman Kavala adımına Alman basınından skandal sözler: Hain oyun, Erdoğan'a kırmızı kart gösterilmeli
'İsraf araçlar' diyerek şov yapan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki CHP'li İBB'den bir ihale daha! 38 milyon TL'ye 146 araç
HDP'den 10 büyükelçi kararına tepki!
Türkiye’nin konuştuğu davada karar çıktı! İstanbul’da polislere çığlık atmıştı!
İBB'nin tren çekme yarışması sosyal medyada alay konusu oldu
Murat Ongun talimatı verdi Ümit Kaya kurdu! Beyaz Masa içinde troll ordusu
400 milyon liralık rant oyunu İBB’den geçti!
Almanya'nın gündemi 'Merkel'in ceketi'! 16 yıllık görev sonrasında...
Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

Dev bankalardan flaş karar! Kredi faizlerini düşürdüler!

O ülkeden flaş sosyal medya kararı! Ebeveyn izni...

O ülkeden flaş sosyal medya kararı! Ebeveyn izni...

iPhone'u olanlar dikkat! Facebook o bilgileri topluyor!

iPhone'u olanlar dikkat! Facebook o bilgileri topluyor!

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

NASA'dan flaş UFO itirafı! Yıllardır sır gibi saklanıyordu...

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Alec Baldwin’in karıştığı set ölümünde şoke eden detay! Görgü tanıklarının yeni ifadeleri ortaya çıktı!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!

Fethiye’de paraşüt pilotları havada çarpıştı, denize düştü! İşte ölümden dönülen o anlar!