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'Aşkım öpeceğim' dedi tacizden cezayı yedi

Alt geçitten geçerken "aşkım hoş geldin, gel öpeceğim" diyerek kollarını açan Mustafa A.'nın tacizine maruz kalan avukat Işıl Çevikel Vanlı hukuk mücadelesi başlattı. Ne klasik "akli dengem bozuk", ne de özrü kabahatinden büyük "iftira atıyor şikayetçiyim" savunması tacizciyi kurtarmaya yetmedi. Mahkeme bu sözlerin 'cinsel taciz' suçunu oluşturduğunun altını çizerek sanığın bin 500 lira adli para cezasına hükmetti. Sanığın ceza almasının caydırıcılık açısından çok önemli olduğunu vurgulayan avukat Vanlı, "Kadınlar susmasın, böyle eylemler cezasız kalmasın" dedi.

Ekleme: 25.10.2021 - 10:08 Güncelleme: 25.10.2021 - 10:08 / Editör: Ozge Selin
'Aşkım öpeceğim' dedi tacizden cezayı yediİstanbul Barosu avukatlarından Işıl Çevikel Vanlı, 2019 yılının 8 Mart Dünya Kadınlar gününde Kocaeli Adliyesi'ne gitmek için yola çıktı. Sabah saatlerinde Pendik hızlı trene binmek için alt geçitten geçtiği sırada, korku dolu anlar yaşadı. Daha önce hiç görmediği Mustafa A. kollarını açtı, genç avukata "aşkım hoşgeldin, gel öpeceğim" dedi. Şoke olan avukat Vanlı korkarak kaçmaya başladı. Şüpheli takipte kaldı, "kaçma aşkım" diyerek tacizine devam etti.

AVUKAT KORKUP KAÇTI AMA YAKALATIP DAVA AÇTIRDI

Hızlıca taksiye binip vakit kaybetmeden polisi arayan avukat Işıl Çevikel Vanlı'nın ihbarı üzerine şüpheli kısa sürede olay yerinde yakalandı. Mağdur avukat da tacizciyi teşhis etti. Avukata korku dolu anlar yaşatan 23 yaşındaki adam hakkında "cinsel taciz" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


OLAYIN TRAJİK ETKİSİ: KAPALI YERDEN GEÇEMİYOR

Davanın ilk celsesinde mağdur avukat şikayetçi olduğunu söyledi. "Bu olay beni öyle etkiledi ki hala kapalı yerlerden geçemiyorum" diye de ekledi. Tacizci sanık ise klasik bir savunmaya imza attı. "Davranış bozukluğum var. Taciz etmedim. İftira attığı için asıl ben şikayetçiyim" dedi. Bu ifadenin ardından mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı yönünde rapor hazırlaması için Adli Tıp Kurumu'na sevkine karar verdi.


NE SAVUNMASI NE DE RAPORU ONU KURTARAMADI

Savunması gibi Adli Tıp raporu da sanık Mustafa A.'yı kurtarmaya yetmedi. Dahası rapor tacizcinin daha önce 2 kez aynı suçtan kaydı olduğunu gözler önüne serdi. "Davranış bozukluğum var" savunmasına sığınan sanık için doktorlar "akli arızası yok, cezai sorumluluğu tam" dedi. Bu raporun ardından da mahkeme nihai kararını verdi.


BİN 500 LİRA CEZA

Mahkeme, Mustafa A.'nın 'cinsel taciz' suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirtti. Suçun işleniş şekli, yer ve zamanı, kastının yoğun olduğunu da dikkate alarak önce 90 gün karşılığı adli para cezasına karar verdi. Ardından yargılama sürecindeki davranışlarını ve geçmişini dikkate alarak indirime gitti ve 75 gün karşılığı, günlüğü 20 liradan toplamda bin 500 lira adli para cezasına hükmetti. Sanığın ileride suç işlemekten çekineceğine dair olumlu kanaat edindiğini vurgulayan mahkeme cezayı erteledi.

"KADINLAR SUSMASIN, EYLEMLER CEZASIZ KALMASIN"

Kararın ardından SABAH'a konuşan mağdur avukat Işıl Çevikel Vanlı, "Kadınlar susmasın, böyle eylemler cezasız kalmasın. Sanığın ceza alması caydırıcılık açısından çok önemli bir adım. Ancak hiçbir neden olmaksızın iyi hal indirimi almasını anlamak çok güç. Hemcinslerim lütfen cinsel taciz karşısında susmasın, korkmasın. Şikayetçi olsunlar. Biz genç kadın avukatlar olarak onlara yardım etmeye her zaman hazırız" dedi.
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